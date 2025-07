(UNWEB) Perugia. Venerdì notte, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un esercizio commerciale dove era stata segnalata una persona molesta, successivamente denunciata per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli operatori, giunti sul posto a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza, hanno avvicinato la donna, identificata come una cittadina marocchina, classe 1973, in evidente stato di alterazione alcolica, che, fin da subito, ha tenuto un atteggiamento oppositivo rifiutandosi di fornire le proprie generalità e cercando di aggredire gli operatori.

Nonostante i tentativi degli agenti di dissuaderla dal suo intento e di riportarla alla calma, la donna ha proseguito con la propria condotta aggressiva, inveendo contro gli operatori e colpendo l'auto di servizio con calci e pugni.

Dopo essere stata contenuta in sicurezza, la 52enne è stata accompagnata in Questura per le attività di rito, al termine delle quali è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale.

La donna, inoltre, è stata sanzionata per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.