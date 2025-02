(ASI-UNWEB) Il primo problema sorge già in fase di nascita di una realtà innovativa, perché non è detto che chi ha una buona idea, o competenze specifiche per svilupparla, sia anche in grado di fare impresa oppure abbia un network di contatti strategici.

1. Quali sono le sfide principali che affrontano oggi startup e Pmi innovative, e come 012factory le aiuta a superarle?

(ASI) Il primo problema sorge già in fase di nascita di una realtà innovativa, perché non è detto che chi ha una buona idea, o competenze specifiche per svilupparla, sia anche in grado di fare impresa oppure abbia un network di contatti strategici. A questo si aggiungono le complessità relative al reperimento dei finanziamenti adeguati per far nascere e sviluppare il proprio business.

012factory offre un supporto concreto, accompagnando ciascuna realtà in un percorso tailor made capace di soddisfare tutte queste esigenze per la crescita e il consolidamento sui mercati. Ciascuna startup e Pmi innovativa può contare anche sul sostegno di tutto l’Ecosistema012, fatto di oltre 120 partnership e di dieci 012Hub in Calabria, a Campobasso, Milano, Napoli, Padula, Rimini, Salerno, Torino e Nola.

2. E le cosiddette aziende tradizionali?

Lavorano in un contesto economico sempre più complesso, caratterizzato da una digitalizzazione accelerata, dal cambiamento dei comportamenti dei consumatori e da una concorrenza globale sempre più aggressiva. Pur avendo una solida esperienza e una presenza consolidata sul mercato, molte di queste imprese faticano ad adattarsi ai nuovi paradigmi, spesso a causa di una struttura rigida, di una cultura aziendale poco incline al cambiamento o della difficoltà di accesso alle tecnologie più avanzate.

Per questo motivo il nostro compito è quello di seguirle nel loro percorso di trasformazione, aiutandole a innovare senza perdere di vista la loro identità e il loro valore storico. Lo facciamo con programmi di formazione e consulenza mirata, favorendo l’adozione di nuovi modelli di business e l’integrazione di soluzioni tecnologiche. Le affianchiamo anche nel reperimento delle risorse economiche necessarie, nel controllo di gestione e nel match con le realtà innovative in grado di innescare questa trasformazione in un’ottica di Open Innovation.

3. 012factory è l’unico incubatore certificato Mimit del Mezzogiorno a essere una B Corp. Cosa significa per voi?

La certificazione B Corp è una conseguenza del nostro lavoro e una responsabilità nel portare avanti un modello di business capace di superare la dicotomia tra profit e non profit attraverso un’attività imprenditoriale orientata alla crescita economica e al miglioramento delle condizioni di dipendenti, partner e territori. Tra i nostri obiettivi c’è infatti quello di contribuire alla costruzione di un ecosistema imprenditoriale sempre più inclusivo e sostenibile.

Crediamo che un’impresa sia un motore di cambiamento, capace di generare valore non solo per la proprietà, ma per tutti gli stakeholder coinvolti, dai dipendenti ai fornitori, dalle comunità locali all’intero ecosistema in cui opera.

4. Qualche esempio concreto?

Ci impegniamo a mantenere alti gli standard di performance sociale e ambientale, di responsabilità e trasparenza. Sosteniamo numerose associazioni che si occupano di diritti civili, sensibilizzazione all’autismo e ai DCA, di ambiente, cooperazione internazionale, sostegno alle persone meno abbienti, formazione delle nuove generazioni e benessere degli animali. Inoltre dal 2014 portiamo avanti 012Academy, percorso di alta formazione ad accesso gratuito dedicato a chi vuole creare o sviluppare una realtà innovativa. Forniamo tutto il know-how necessario allo sviluppo d’impresa, che si tradurrà automaticamente anche in una ricaduta economica sui territori.

5. Può raccontarci qualche storia di successo di startup o Pmi innovative incubate?

Per fortuna sono tante. Basti pensare che solo con 012Academy abbiamo accolto oltre 800 partecipanti per 300 team e idee d’impresa: il 33% dei finalisti ha creato la propria impresa e l’87% ha superato la cosiddetta “death valley”.