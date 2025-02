In occasione dell’ottavo Centenario dell'opera, l’evento d’apertura della rassegna Francesco Tra Le Righe avrà luogo il prossimo 26 febbraio a San Damiano

(UNWEB) Perugia È stata la docente Sabrina Stroppa, direttrice del Dipartimento Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo, a farsi convinta interprete per l’Università per Stranieri di Perugia del progetto sbocciato nella rassegna Francesco tra Le Righe,nel corso della quale – in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature - poeti, letterati e personalità del mondo della cultura si daranno appuntamento in un ciclo di incontri che pone il centenario francescano quale inizio ideale della produzione letteraria in italiano. L’iniziativa si propone inoltre di fare del Cantico un crocevia di incontro e riflessione sulle questioni centrali dell’umano e dell’attualità e di avvicinare la cittadinanza al mondo della poesia e della letteratura contemporanea.

Da qui l’idea di far leggere il Cantico a studenti italiani e stranieri dei due atenei perugini insieme ai giovani frati in formazione ad Assisi, il prossimo 26 febbraio a San Damiano, dove il Cantico è stato composto.

Nell’evento di anteprima della rassegna, lo scorso 5 febbraio, la prof.ssa Stroppa ha focalizzato il suo contributo sulle condizioni di «infirmitate e tribulazione» in cui il santo si trovava quando compose il Cantico, dato che configura ancor di più la sua stesura come un miracolo compositivo, non solo nei contenuti ma anche nella lingua in cui fu articolato e poi cantato, “una lingua che è stata vera creazione – osserva la docente - se si pensa a quanto incerti e approssimativi fossero i tentativi più o meno coevi di esprimersi in una lingua vernacolare”.

Il primo incontro di Francesco tra Le Righe avrà come protagonista Daniele Mencarelli, il 6 marzo prossimo presso la Sala dei Notari: lo scrittore, poeta e sceneggiatore, autore di numerosi libri, tra cui il romanzo Tutto chiede salvezza, aprirà una serie di appuntamenti che vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Attilio Bartoli Langeli, Corrado Bologna, Silvia Bre, Paolo Canettieri, Stefano Dal Bianco, Alessandro Fo, Fabio Pusterla, Eleonora Rimolo, Davide Rondoni, Roberto Rossi Precerutti, Francesca Tuscano.