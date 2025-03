La fiera, che si svolgerà a Firenze fino al 14 marzo, rappresenta l'appuntamento più importante sulla formazione e l'innovazione nel mondo della scuola: dall'Umbria, ambiente e sostenibilità fra i banchi di scuola

(UNWEB) PERUGIA, – GSA, azienda del Gruppo Gesenu, partecipa alla fiera Didacta Italia, evento di riferimento per la formazione e l'innovazione scolastica, in corso a Firenze fino al 14 marzo. Con un ampio programma di progetti didattici e attività di formazione ambientale per scuole di ogni ordine e grado, GSA è stata una delle prime aziende in Italia a specializzarsi nella comunicazione e nell'educazione ambientale, offrendo servizi legati all'ecologia, alla sostenibilità e all'economia circolare.

La partecipazione dell'azienda sancisce la collaborazione con Grafox School, una realtà innovativa che ha ripensato gli ambienti scolastici in chiave futuristica attraverso l'utilizzo di Hyperwall. Grazie a questa tecnologia, gli studenti possono accedere a contenuti interattivi scansionando QR code o tag NFC posizionati sulle pareti dell'aula, trasformando lo spazio in un ambiente di apprendimento coinvolgente e intuitivo. Questo approccio stimola la partecipazione attiva degli studenti, rendendoli protagonisti nel processo di apprendimento.

Consapevole del valore che Hyperwall può offrire, GSA ha integrato i propri contenuti educativi in questa nuova dimensione digitale, rendendo già fruibili i progetti RAEELAB, ECONEWS, FATE I SECCHIONI e RIFIUTOUR. Le tecnologie impiegate negli allestimenti sono a basso impatto ambientale, con materiali di alta qualità stampati attraverso soluzioni ecosostenibili Hplatex.

GSA si rivolge agli studenti trattando tematiche legate all'ambiente e alla sostenibilità, con un'offerta formativa sempre aggiornata, accattivante e innovativa. Nell'anno scolastico 2023/2024, l'azienda ha coinvolto 215 scuole e oltre 13.000 alunni, grazie a un team di formatori senior che operano ai sensi della UNI EN ISO 21001:2018, garantendo elevati standard di qualità nella didattica. Hyperwall rappresenta un'evoluzione naturale di questo percorso, un supporto strategico che arricchisce e completa l'esperienza educativa, offrendo nuovi strumenti e metodologie per coinvolgere studenti e docenti.

Raccogliere i contenuti dei progetti educativi in una bacheca digitale può trasformarli in una vera e propria "time capsule" di conoscenza, offrendo spunti di approfondimento accessibili su tutto il territorio nazionale. Questo approccio amplifica la mission di GSA, che considera la didattica ambientale uno strumento essenziale per formare le nuove generazioni, promuovendo sensibilità, consapevolezza e responsabilità nei confronti dell'ambiente, oltre a un uso sostenibile e consapevole delle risorse.

Laboratori, formazione online e tanti contenuti su ambiente e riciclo seguono schemi didattici certificati. A Didacta Italia, GSA porta la propria esperienza, mentre Grafox School ne arricchisce la forma, il colore e l'adeguatezza tecnologica, incastonandola nel visual learning, per trasformare gli ambienti scolastici in spazi moderni, accattivanti e didatticamente efficaci.

CHE COS'È DIDACTA ITALIA?

Didacta Italia, spin off di Didacta International che si svolge da oltre 60 anni in Germania, è l'appuntamento annuale che, dal 2017, per tre giorni trasforma Firenze nella capitale della scuola del futuro offrendo un luogo dove ritrovarsi e discutere sul mondo dell'istruzione di oggi e domani e un punto di incontro tra tutti i suoi attori: scuole, aziende, enti, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori scolastici.

La fiera organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di INDIRE propone un programma di altissimo livello avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Regione Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, ITKAM e Fondazione Destination Florence.

Esserci insieme per GSA e GrafoxSchool significa varare la propria collaborazione elevandola ai livelli imposti dal contesto che Didacta Italia rappresenta.