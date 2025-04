(UNWEB) Perugia, Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 17 aprile la prima visita istituzionale della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti all'Azienda Ospedaliera di Perugia. L'incontro si è aperto nella sala Rita Levi Montalcini del CREO con un saluto rivolto a tutto il personale sanitario, a cui la Presidente ha voluto esprimere gratitudine per l'impegno e la dedizione quotidiana e ha incoraggiato i professionisti a condividere insieme la stesura del nuovo piano socio sanitario che verrà approvato entro l'anno. Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 17 aprile la prima visita istituzionale dellaall'Azienda Ospedaliera di Perugia. L'incontro si è aperto nella sala Rita Levi Montalcini del CREO con un saluto rivolto a tutto il personale sanitario, a cui la Presidente ha voluto esprimere gratitudine per l'impegno e la dedizione quotidiana e ha incoraggiato i professionisti a condividere insieme la stesura del nuovo piano socio sanitario che verrà approvato entro l'anno.

Presente all'incontro anche la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale, esprimendo la propria vicinanza alla comunità ospedaliera e sottolineando il profondo legame che unisce l'ospedale alla città. Un rapporto, ha ribadito, fondato sulla collaborazione e sul riconoscimento del ruolo centrale che l'Azienda Ospedaliera svolge non solo in ambito sanitario per tutto il territorio. In rappresentanza dell'Università degli Studi di Perugia è intervenuto il professor Alberto Verrotti, delegato del Magnifico Rettore, che ha portato i saluti dell'Ateneo, rimarcando l'importanza della sinergia tra mondo accademico e sistema sanitario, elemento fondamentale per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Seduta al tavolo accanto alla Presidente Proietti, la direttrice regionale alla Salute e Welfare, Daniela Donetti, che ha illustrato le linee strategiche e programmatiche che guideranno l'azione regionale nei prossimi mesi, con particolare attenzione al rafforzamento dei servizi in rete, all'innovazione digitale e al miglioramento del parco tecnologico ospedaliero.

Il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, ha infine presentato una relazione dettagliata sull'attività dell'ospedale: un quadro complessivo delle prestazioni erogate, delle eccellenze cliniche presenti e dei progetti in corso e già realizzati, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente l'offerta sanitaria a beneficio della cittadinanza. A seguire è iniziato il tour delle strutture sanitarie – ben undici in totale – durante il quale la Presidente si è soffermata a dialogare con i pazienti, ascoltandone le storie, e con il personale sanitario, raccogliendo testimonianze e segnalazioni sulle necessità operative. Numerosi sono stati i momenti emozionanti di confronto e scambio, sia con i pazienti che con i loro familiari, che hanno accolto con calore e partecipazione la visita. La giornata si è conclusa alle ore 18:30 con un messaggio di auguri per una serena Pasqua e con l'impegno da parte della Presidente di tornare presto per proseguire il dialogo e la collaborazione con la comunità ospedaliera.