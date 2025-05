La puntata girata a Perugia andrà in onda Sabato 10 Maggio 2025 alle ore 11.15 su Rai Due

(UNWEB) PERUGIA, – Sarà trasmessa sabato 10 maggio 2025 alle ore 11.15 su Rai Due la puntata di "Italian Green – Viaggio nell'Italia sostenibile" che vede protagonista Gesenu S.p.A., storica realtà umbra attiva nel settore dell'igiene urbana e della gestione integrata dei rifiuti.

Le riprese, realizzate il 22 aprile scorso – in occasione della Giornata Mondiale della Terra – hanno avuto luogo tra le suggestive vie del centro storico di Perugia e il Polo Impiantistico di Ponte Rio, uno dei principali hub operativi dell'azienda. Attraverso gli occhi e il racconto del conduttore Mario Campana, il pubblico potrà conoscere da vicino l'anima di Gesenu: una realtà che, dal 1980, opera con responsabilità, innovazione e visione sostenibile, ponendosi come punto di riferimento nel panorama nazionale per i servizi ambientali.

Il programma "Italian Green – Viaggio nell'Italia sostenibile", ideato e prodotto da Gianluigi Polisena, è un format televisivo che racconta storie di eccellenza italiana nel campo della sostenibilità ambientale, con un linguaggio divulgativo, accessibile e coinvolgente. Attraverso un approccio positivo e propositivo, il format mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela ambientale e della transizione ecologica, valorizzando modelli virtuosi e replicabili.

L'episodio dedicato a Gesenu si concentrerà sulla missione aziendale, sull'innovazione tecnologica applicata alla gestione dei rifiuti e sulle attività di educazione ambientale rivolte a cittadini e scuole, pilastro fondamentale della strategia comunicativa dell'azienda. In evidenza anche i principi dell'economia circolare, il recupero e riutilizzo dei materiali, la riduzione dell'impatto ambientale e l'efficienza energetica: tutti ambiti nei quali Gesenu investe costantemente risorse, competenze e passione.

Il racconto si sviluppa lungo un percorso che intreccia sostenibilità ambientale, salvaguardia del territorio, risparmio energetico e idrico, valorizzazione delle risorse e senso civico. Temi cruciali che "Italian Green" porta all'attenzione del pubblico in modo originale e stimolante, con l'obiettivo di contribuire a una maggiore consapevolezza ambientale e a un cambiamento culturale concreto.

La trasmissione è firmata dagli autori RAI Peppe Tortora e Alessandro Migliaccio, affiancati dal giornalista Fabio Benvenuti, con la regia di Stefano Sartini.

Per Gesenu, partecipare a un progetto di divulgazione come "Italian Green" rappresenta non solo un riconoscimento per l'impegno quotidiano profuso sul territorio, ma anche un'occasione per ribadire la centralità della trasparenza, della responsabilità sociale e della comunicazione verso le comunità servite.