(UNWEB) Perugia. Proseguono i lavori per la realizzazione del progetto Metrobus Perugia, con alcune proroghe e nuovi provvedimenti alla circolazione.

In particolare:

Via Sicilia sarà chiusa al traffico veicolare in tutte le direzioni nella notte tra lunedì 1 settembre, dalle ore 21.00 alle 2.30 di martedì 2 settembre per consentire lo smontaggio del portale di segnaletica stradale. Durante la chiusura saranno attivi percorsi alternativi segnalati sulle principali direttrici.

Strada Settevalli (tratto civ. 638 – civ. 557): previsto restringimento della carreggiata e divieto di sorpasso dal 1 settembre al 31 ottobre 2025, con limite di velocità a 30 km/h. I lavori sono finalizzati all’ampliamento della carreggiata in direzione Perugia.

Via Settevalli (tratto parallelo al centro commerciale “Emisfero”): prorogata fino al 15 novembre 2025 la soppressione di alcune corsie di marcia, con conseguente riduzione della viabilità e limite di velocità a 30 km/h.

Tracciato di collegamento tra via Chiusi (rotatoria Fezzuoglio) e via Settevalli: prorogato fino al 15 novembre 2025 il senso unico di marcia e il divieto di transito sul breve tratto di via Chiusi che collega la rotatoria a via Tuscania.

Per la chiusura di via Sicilia sarà presente del personale dell’impresa munito di idonei dispositivi anche notturni di segnalamento stradale (al fine di agevolare il transito di eventuali mezzi di soccorso diretti in Via Sicilia, Piazza Vittorio Veneto, Via Mentana in senso inverso sulla rampa Via Sicilia/Via Settevalli) in:

• Via Pievaiola all’intersezione con Via del Macello;

• Via del Macello all’intersezione con Via Settevalli;

• Via Sicilia all’intersezione con la rampa proveniente da Via Settevalli.

Tutte le ordinanze con i dettagli tecnici, le planimetrie e le informazioni aggiornate sulla viabilità sono disponibili sul sito ufficiale www.metrobusperugia.it.