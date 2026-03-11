(UNWEB) Sarà l'ASD Francesco nei Sentieri la protagonista della 22ª puntata della trasmissione "Panorama Csen Perugia", condotta da Antonio Caravella in collaborazione con il Comitato Provinciale CSEN di Perugia.
Il programma andrà in onda giovedì 12 marzo 2026 alle ore 21:00 sull’emittente televisiva Retesole (canale 11 del digitale terrestre per l’Umbria e canale 110 per Roma e provincia).
Per chi non riuscisse a seguire la diretta, sono previste le seguenti repliche:
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Venerdì: ore 16:15
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Sabato: ore 24:00
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Lunedì: ore 16:15
Gli ospiti della puntata
Il talk show vedrà la partecipazione di numerosi esponenti del mondo sportivo e associazionistico:
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Cesare Galletti – Presidente ASD Francesco nei Sentieri;
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Giampiero Noccioletti – Cicloturistica "La Cortonese" di Tavarnelle di Cortona;
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Roberto Lombardi – Cicloturistica "Poggi e Buche" di Montepulciano;
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Maurizio Orsini – Presidente della Pro Loco di San Savino;
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Giuseppe Briotti – L'Imperiale di Roma;
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Stefano Picciafuoco – Presidente Circolo di Montecolognola;
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Miriano Tanganelli – Cicloturistica "La Cortonese" di Tavarnelle di Cortona;
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Giordano Cioli – Giornalista e fotografo ufficiale de L'Eroica.