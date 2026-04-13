Gesenu parteciperà alla settimana di informazione e formazione sul riciclo di carta e cartone promossa dal Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici con l'iniziativa Paper Tour in programma fino al 19 al aprile 2026.

(UNWEB) Perugia, – Torna per la VI edizione la Paper Week, la campagna dedicata all'informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia, RAI e TGR.

Dal 13 al 19 aprile 2026 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l'enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi. Parma, città che nel 2026 è stata eletta Capitale del Riciclo, guiderà la manifestazione con un palinsesto speciale, ma non sarà la sola città protagonista, perché la Paper Week coinvolgerà l'Italia da Nord a Sud. Il territorio rappresenta infatti uno dei pillar fondamentali della manifestazione, con una rete di iniziative con una varietà di linguaggi e approcci che prende forma dal basso grazie all'apporto di ciascun Paperweeker – cittadini, associazioni, designer, artisti e scuole – che insieme alle iniziative curate da Comieco, costruiscono il programma della settimana.

Tra queste realtà anche Gesenu parteciperà con Paper Tour in programma dal 13 al 19 con attività divulgative rivolte ai cittadini che potranno cimentarsi con la loro conoscenza in fatto di riciclo della carta e laboratori didattici per i più giovani organizzati in collaborazione con il POST – Museo della Scienza Perugia.

Tutti i dettagli dell'evento su: comieco.org/paperweek e non perdetevi nessuna delle iniziative, visitando il programma completo: comieco.org/programma-paper-week/