Disponibile in cartaceo e in digitale: focus su relazioni, pace e una nuova economia per ritrovare il legame tra le persone e con la natura

(UNWEB) ASSISI - La rivista San Francesco patrono d'Italia dedica il numero di giugno al bisogno più profondo del nostro tempo: ritrovare il legame tra le persone e con la natura. Un'uscita che intreccia spiritualità, attualità e riflessione culturale, e che pone al centro una domanda semplice e insieme decisiva: cosa significa davvero prendersi cura gli uni degli altri e della casa comune?

L'edizione di giugno dedica lo speciale a "Con il Cuore, nel nome di Francesco", la raccolta fondi che sostiene le missioni francescane in Italia e nel mondo. In Italia, la carità francescana si fa concreta nelle Mense Francescane di Milano, Napoli, Rimini, Roma e Perugia, nella Comunità di Monselice che accoglie madri e bambini, nei percorsi di lavoro per giovani autistici a Spello. Nel mondo, raggiunge il Sudan ferito dalla guerra, la Repubblica Centrafricana con possibilità di istruzione, la Repubblica Democratica del Congo con la realizzazione di un centro sanitario, il potenziamento della scuola francescana di arti e mestieri in Zambia, fino alla bidonville di Antananarivo, dove bambini abbandonati trovano un luogo in cui essere nutriti, curati e amati.

Nell'ultima puntata del podcast dei frati del Sacro Convento "Parole Povere", Monica De Angeli ha offerto un racconto approfondito delle attività della Comunità San Francesco a Monselice. L'intervista è disponibile su YouTube https://youtu.be/_DifP9YwNzU?si=8rWIl-RB0soQp6nO e sulle altre piattaforme di ascolto.

Nella sezione Frontiere, il direttore fra Giulio Cesareo, OFMConv, dialoga con il giornalista e scrittore François Vayne, oggi responsabile della comunicazione dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dopo gli anni alla guida della comunicazione del santuario di Lourdes.

Cresciuto in Algeria in un contesto di convivenza tra cristiani e musulmani, Vayne indica nell'individualismo la radice comune di molte crisi del nostro tempo. Non solo problemi economici, politici o ambientali, ma ferite relazionali e spirituali. La povertà più grande, osserva, è oggi la solitudine. Da qui nasce la sua riflessione sulla comunicazione cristiana: il Vangelo non si trasmette anzitutto con strategie, formati o ricerca di visibilità, ma con la vita vissuta. La testimonianza autentica, quella dei monaci di Tibhirine come quella dei malati a Lourdes, parla più forte di qualsiasi tecnica.

La sezione Incontri ospita il colloquio con lo scienziato Marc Palahí, alla guida della Circular Bioeconomy Alliance fondata da re Carlo III. Palahí propone un cambio di paradigma: passare da un'economia estrattiva, fondata sull'illusione di risorse infinite, a una bioeconomia circolare e rigenerativa, capace di restituire più di quanto sottrae.

Economia ed ecologia, ricorda, nascono dalla stessa radice greca oikos, la casa: non si può gestire ciò che non si comprende. Sostituire il fossile con soluzioni biologiche, valorizzare la natura come infrastruttura della vita e rimettere in discussione la dipendenza dal consumo non è solo una sfida tecnologica, ma culturale. In questo orizzonte, san Francesco diventa fonte di ispirazione, richiamando valori come la sobrietà, la semplicità e una felicità che non si misura nel possesso, ma nella relazione. Lo dimostrano progetti concreti, dall'agricoltura rigenerativa fino al cotone "Made in Italy" coltivato in Puglia.

Il numero di giugno offre opinioni, riflessioni bibliche, itinerari culturali e prosegue l'inserto francescano in occasione dell'ottavo centenario della morte del Santo. Un percorso che unisce memoria e attualità, e che invita ciascuno a riscoprire il valore delle relazioni vere, dentro e fuori di noi.

La maratona di solidarietà di Con il Cuore continua fino al 30 giugno. Per partecipare basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515, oppure donare online tramite il sito www.conilcuore.info

Gli abbonati al Mensile riceveranno regolarmente la loro copia, cartacea o digitale, secondo la formula di abbonamento sottoscritta. Per tutti gli altri lettori, il numero è già disponibile in versione digitale dal 1° giugno sull'App "San Francesco digitale". L'App "San Francesco digitale" è disponibile sia su Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanfrancesco.android.prod) che su App Store (https://apps.apple.com/it/app/san-francesco-digitale/id1451831141)

Per abbonarsi al mensile in formato cartaceo e riceverlo comodamente a casa è sufficiente andare qui: https://sanfrancescoassisi.org/abbonamenti

La pubblicazione cartacea è inoltre regolarmente a disposizione dei pellegrini che raggiungono la Basilica di San Francesco in Assisi.