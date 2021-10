Le ricerche effettuate dalla polizia locale di Magione in collaborazione con quella di Castiglion Fiorentino

(UNWEB) Magione. Individuate dalla Polizia locale di Magione, in collaborazione con quella di Castiglion Fiorentino, le presunte autrici di un furto avvenuto nei giorni scorsi nel supermercato del Centro commerciale Pesciarelli di Magione.

Le due donne, come comunica la Polizia locale di Magione, identificate poi come madre e figlia senza fissa dimora, si sarebbero impossessate di due forme di formaggio nascondendole dentro le rispettive borse. Alla cassa avrebbero poi pagato solo uno yogurt uscendo senza problemi.

La mancanza della merce è stata però notata dal personale che ne ha fatto la segnalazione facendo partire le indagini che hanno visto gli agenti della polizia di Magione riuscire ad individuare il veicolo usato per muoversi dalle sue donne.

Le ricerche, per individuare le presunte autrici della sottrazione della merce alimentare, hanno portato a Castiglion Fiorentino dove si è dimostrato fondamentale il supporto della locale polizia.

La collaborazione ha permesso di rintracciare le due donne che sono state identificate e deferite alla Procura per concorso tra di loro per furto.