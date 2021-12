(UNWEB) Perugia. "Una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Perugia, impiegata nel servizio di controllo del territorio, è intervenuta nella notte in una strada a ridosso del centro storico della città a seguito della segnalazione della presenza di uomo, in stato di ebbrezza, che prendeva a calci le autovetture dei passanti.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti lo hanno trovato fermo al centro della carreggiata intento a lanciarsi, con equilibrio precario, tra le auto mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella dei passanti.

L'uomo, classe 88, è apparso in evidente stato di ebbrezza alcolica e verosimilmente ricollegabile agli episodi di danneggiamento di alcune situate nelle vicinanze.

Dopo numerosi tentativi di riportarlo alla calma, i poliziotti hanno denunciato l'uomo per il reato di danneggiamento, sanzionandolo anche per manifesta ubriachezza in luogo pubblico."

Così, in una nota. la Questura di Perugia.