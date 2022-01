(UNWEB) Perugia, Il presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti (anche in veste di sindaco di Assisi), partecipa al dolore del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero colpito dalla morte del padre Cosmo. Ed esprime cordoglio anche a nome della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi.

"Siamo vicini al professor Oliviero - ha affermato Stefania Proietti - in questo momento di immensa tristezza per la scomparsa del caro padre. A lui e ai suoi familiari giungano le nostre più sentite condoglianze e tutto il nostro affetto".