(UNWEB) Perugia. "La stretta collaborazione tra il Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge e i Militari dell’operazione “Strade Sicure”, “Brigata Paracaduti Folgore”, nel corso di un controllo congiunto, in via Campo di Marte 4/M/2, nell’area retrostante la “CISL”, ha consentito l’identificazione di un cittadino nordafricano che consumava una dose di eroina, sulle scale di un abitazione privata. La sostanza residua è stata sequestrata e il trasgressore segnalato all’autorità competente. Vicino all’ingresso delle abitazioni sono state recuperate numerose siringhe abbandonate.



Durante i serrati controlli del territorio, nel pomeriggio di lunedì u.s., personale del Nucleo, nel corso di un controllo di polizia stradale in via Canali ha intimato l’alt ad un conducente di nazionalità libica risultato sprovvisto di titolo abilitativo alla guida, con veicolo privo di copertura assicurativa e non sottoposto alla prescritta revisione. Al trasgressore è stato contestato l’illecito amministrativo di guida senza patente, la sanzione amministrativa per non aver sottoposto il veicolo alla periodica revisione e quella di euro 866.00, per aver circolato, senza la prescritta copertura assicurativa. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.

L’attività del Nucleo Decoro Fontivegge, coordinato dal Cap Giusepponi Rosella, ha poi recuperato, nei giorni scorsi, 19 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sequestrandola ad un cittadino extracomunitario e con l’ausilio della “Brigata Paracaduti Folgore, sempre in Piazza Vittorio Veneto, è stato identificato un altro cittadino extracomunitario trovato in possesso di marijuana. La sostanza è stata sequestrata ed il soggetto denunciato per violazione normativa immigrazione.

Nei giorni precedenti, durante l’attività di controllo del territorio, in via della Ferrovia, gli appartenenti al Nucleo hanno individuato un ciclomotore marca risultato oggetto di furto che è stato restituito al legittimo proprietario. Al momento sono in corso indagini per rintracciare gli autori del furto."

Così, in una nota, la Polizia Locale di Perugia.