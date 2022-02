(UNWEB) Massa Martana. "Nella giornata di ieri, durante i controlli al traffico in transito sulla SS 3bis - E45, all'altezza di Massa Martana, la Polizia Stradale di Perugia ha fermato e arrestato un pluripregiudicato campano trovato in possesso di 2 panetti di sostanza stupefacente dal peso di 200 grammi.

Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Todi, in servizio di vigilanza stradale nell'abito del dispositivo di sicurezza e controllo del territorio coordinato dalla Questura di Perugia, sono stati insospettiti da un'auto nera di grossa cilindrata che percorreva la carreggiata sud a forte velocità. I poliziotti avevano notato che il conducente, alla vista della pattuglia, si era spostato repentinamente dalla corsia di sorpasso alla corsia di marcia, confondendosi tra le altre autovetture in transito, con l'intento di passare inosservato ed eludere un eventuale controllo. Questa manovra non ha tratto in inganno gli operatori, che hanno intimato l'alt e fermato il veicolo in sicurezza nella più vicina piazzola di sosta.

Alla guida dell'auto veniva identificato un 33enne campano con a carico numerosi precedenti di Polizia che, proveniente dalla Romagna, faceva rientro nel proprio comune di residenza.

Sottoposto a perquisizione veicolare e personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 2 panetti di hashish dal peso di 200 grammi, abilmente occultati nel veicolo.

Per tali motivi, dopo le attività di rito, l'uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato accompagnato presso la casa circondariale di Capanne a Perugia."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.