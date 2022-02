(UNWEB) Perugia. "Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, durante il servizio di controllo del territorio nella zona di Fontivegge, hanno arrestato un extracomunitario - classe 1985 - che in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di stupefacenti, si è reso responsabile dei reati di resistenza e lesioni.

L'uomo si è fatto notare dai poliziotti in quanto, mentre passeggiava fra via Canali e via Campo di Marte, ha iniziato a urlare e a gesticolare contro gli operatori. Vistosi avvicinare dagli agenti, alla richiesta di esibire un documento di identità, il 37enne ha scavalcato una ringhiera ed è saltato giù da un parapetto dandosi alla fuga.

Gli agenti, a quel punto, lo hanno rincorso fino ad un terrazzo ubicato a un'altezza di circa 8 metri dal suolo. Temendo il peggio, dopo le minacce dell'uomo di lanciarsi nel vuoto e di non avvicinarsi, i poliziotti hanno iniziato a dialogare con il 37enne per calmarlo e convincerlo a scendere dal terrazzo. Dopo alcuni minuti di conversazione, approfittando di un attimo di distrazione, lo hanno afferrato e riportato oltre il parapetto.

L'uomo, a quel punto, ha iniziato a divincolarsi e a colpirli per sfuggire dalla presa dei poliziotti rischiando di precipitare dal terrazzo insieme a loro. L'agilità degli operatori ha consentito di contenerlo in attesa dell'arrivo di un'ulteriore pattuglia della Squadra Volante, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118.

Dopo averlo tranquillizzato, i sanitari hanno prestato le prime cure del caso e successivamente lo hanno trasportato presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per ulteriori accertamenti dai quali è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Accompagnato in Questura per l'identificazione e gli accertamenti di rito, dalla consultazione della Banca Dati del Ministero dell'Interno è emerso che l'uomo, lo scorso 5 febbraio, era stato già deferito all'Autorità Giudiziaria da parte dell'Arma dei Carabinieri per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale a seguito di aggressione al personale dell'Arma. In quella circostanza si era tuffato nella fontana della Stazione ferroviaria di Fontivegge.

Il 37enne è stato, quindi, arrestato dagli agenti della Squadra Volante per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata odierna, con udienza direttissima, l'Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora per l'uomo.

Per i due poliziotti intervenuti, è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari per le lesioni riportate a seguito delle percosse subite dall'uomo."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.