(UNWEB) Perugia. Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, durante servizio di controllo del territorio e del rispetto delle normative contro la diffusione del contagio da Covid-19, ha effettuato alcuni accertamenti in una sala slot di Perugia.

Nel corso delle attività gli agenti hanno proceduto a identificare un cittadino extracomunitario di nazionalità nigeriana, classe 1990. A suo carico sono emersi precedenti di polizia ed è risultato privo della necessaria certificazione verde per l'accesso ai pubblici esercizi. L'uomo, inoltre, è risultato irregolare sul Territorio Nazionale.

Il 32enne dopo essere stato sanzionato per l'inosservanza delle normative anti Covid-19, è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per gli aspetti di specifica competenza relativi alla sua espulsione dal Paese.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.

Foto di repertorio