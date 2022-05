(UNWEB) Spoleto. “Un poliziotto, si sa, è sempre in servizio. Lo ha dimostrato, ancora una volta, un sottufficiale in servizio alla Scuola per Sovrintendenti di Spoleto al quale, seppure intento in una passeggiata di svago per le vie del centro di Spoleto, non è sfuggita l'anomalia di uno sportello bancomat.

Il sovrintendente ha notato qualcosa di anomalo nella struttura esterna dello sportello, come se fosse stato oggetto di danneggiamento o manomissione.

Avvicinatosi, si è reso subito conto che quell'anomalia avrebbe potuto rendere più agevole un attacco al bancomat se non, addirittura, la sua asportazione.

Non ha perso tempo e ha immediatamente allertato i colleghi del Commissariato di Spoleto che subito sono giunti sul posto.

Presi contatti con il responsabile dell'istituto bancario, sono stati condotti accertamenti tecnici che hanno confermato l'esistenza di danni strutturali allo sportello e subito si è proceduto con la messa in sicurezza del dispositivo.

Al termine delle attività, il responsabile della banca ha ringraziato il sottufficiale per la prontezza operativa e i poliziotti del Commissariato per il tempestivo intervento.”

Così, in una nota, la Questura di Perugia.