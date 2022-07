(UNWEB) Perugia.”Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nell'ambito del progetto "Borghi Sicuri" che, questa volta, ha visto impiegato il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine "Umbria Marche" nel Comune di Città di Castello e nelle frazioni di San Giustino e Selci-Lama, per un attento monitoraggio finalizzato al contrasto di fenomeni che destano particolare allarme sociale quali reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti.

L'attività, in coerenza con la progettualità della Questura di Perugia, è stata preceduta da un briefing in cui sono state analizzate le caratteristiche dei territori interessati, nonché individuati gli obiettivi da monitorare.

Durante il servizio, coordinato sul posto da un funzionario del Commissariato di Città di Castello, sono stati effettuati dei posti di controllo nel centro storico, lungo le vie d'accesso e nelle strade principali.

I controlli sono stati estesi anche alle zone periferiche dove gli agenti hanno fermato e controllato un'autovettura con a bordo 3 persone con numerosi precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio. Dopo essere stati controllati dagli agenti, i quali hanno anche chiesto i motivi della loro presenza nel tifernate, i tre hanno lasciato la città.

Nel corso del servizio sono stati effettuati complessivamente 4 posti di controllo, identificate 54 persone e controllati 44 veicoli.

Gli operatori hanno anche effettuato un controllo di polizia amministrativa nei confronti di un esercizio pubblico senza rilevare criticità.”

Così, in una nota, la Questura di Perugia