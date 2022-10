(UNWEB) Proseguono gli incontri – avviati fin dall'insediamento nella provincia – fra il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e i Sindaci del territorio, che ha come obiettivo la conoscenza di ogni angolo della provincia al fine di ottimizzare al meglio ogni azione preventiva e repressiva di contrasto alla criminalità sul territorio ma anche di elevare il livello di sicurezza e prossimità verso la cittadinanza.

Questa mattina a Deruta, il Questore Bellassai ha incontrato il Sindaco, Michele Toniaccini insieme agli Assessori, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti delle associazioni della città.

L'incontro con il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali ha permesso di consolidare ancor più lo stretto rapporto di collaborazione e coordinamento tra Polizia di Stato e Comune di Deruta soprattutto alla luce delle strategie introdotte dal Questore di Perugia, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, con l'intensificazione dei servizi dedicati ai controlli straordinari del territorio.

Attraverso l'impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e l'impiego del personale della Questura, nell'ambito del progetto "Borghi Sicuri", è stato possibile effettuare controlli mirati e garantire una costante presenza della Polizia di Stato in ogni angolo della provincia e non solo nel capoluogo.

"Con il sindaco Toniaccini – osserva il Questore – si è parlato del tema della sicurezza e dell'importanza di questo argomento in un contesto come quello della città di Deruta. Ho colto l'occasione, nella bellissima Sala Consiliare alla presenza degli Assessori, dei Consiglieri comunali e dei rappresentanti delle associazioni di Deruta, per evidenziare la necessità di proseguire il percorso sinergico intrapreso per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità".

Dopo l'incontro, il Questore accompagnato dal Sindaco ha potuto visitare il museo della ceramica - il più antico museo italiano del suo genere - e il bellissimo centro storico della città.

Il Sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, nel ringraziare il Questore per la visita e per il tempo che sta dedicando ai Sindaci della provincia di Perugia ha parlato del tema della sicurezza e della sua importanza nella realtà derutese. Ha, quindi, sottolineato "la strategicità di agire all'unisono fra Istituzioni e forze dell'ordine, unitamente alla collaborazione dei cittadini e delle associazioni del territorio" e della necessità di "avere a disposizione più risorse da dedicare al controllo del territorio".