"Ieri mattina, mentre passeggiava in via XX Settembre a Foligno, all'altezza della Galleria Micanti, un cittadino straniero – classe 1997 – ha trovato un portafoglio in pelle e ha pensato che potesse essere scivolato dalla tasca del proprietario.

Dopo averlo raccolto, il 25enne si è portato presso gli uffici del Commissariato di Foligno e dopo aver spiegato l'accaduto, l'ha consegnato agli agenti.

Gli operatori, a quel punto, grazie alla presenza dei documenti presenti nel portafoglio sono riusciti a risalire al proprietario. Dopo averlo contattato, il giovane è stato convocato in Commissariato per la riconsegna.

Felice di aver ritrovato il suo portafoglio e di aver evitato tutte le procedure per la denuncia e la duplicazione dei documenti, ha ringraziato i poliziotti e il 25enne per il prezioso aiuto.”

