(UNWEB) Perugia. “Da oggi e fino al 14 agosto, la Polizia Stradale di Perugia, nell'ambito del calendario "ROADPOL", network delle polizie europee, effettuerà servizi mirati per il controllo della velocità lungo le principali arterie stradali della Provincia.

"Speed" è il nome dell'iniziativa che avrà luogo in tutti i Paesi dell'Unione Europea con l'obiettivo di sensibilizzare gli utenti a un corretto comportamento alla guida dei veicoli su tutte le strade del territorio nazionale al fine di ridurre le vittime da incidente stradale, anche in considerazione dei maggiori pericoli dovuti all'incremento del traffico in concomitanza dell'esodo per le vacanze estive.

Gli agenti della Polizia Stradale di Perugia procederanno al controllo dei tratti stradali più critici e maggiormente interessati dal flusso veicolare.

Quest'azione combinata a livello europeo ha la finalità di sviluppare la coscienza e la consapevolezza - da parte di tutti i conducenti e utenti della strada - di quanto sia fondamentale tenere una corretta e prudente condotta alla guida.”

Così, in una nota, la Questura di Perugia.