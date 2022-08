(UNWEB) Assisi. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in Piazza del Vescovado per la presenza di una persona molesta che infastidiva i cittadini e i turisti.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l'uomo nei pressi dell'ingresso della chiesa, intento ad importunare le persone che tentavano di accedere al Santuario.

Gli agenti, a quel punto, lo hanno accompagnato presso gli uffici del Commissariato per una compiuta identificazione.

L'uomo, un cittadino romeno – classe 1986 – dopo gli accertamenti di rito, è stato sanzionato con una pena pecuniaria di 100 euro, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge n. 14/17, per aver tenuto una condotta idonea a limitare la libera accessibilità del luogo di culto, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Assisi.

Nei confronti del 36enne, inoltre, è stato emesso un ordine di allontanamento dal luogo dove è stata commessa la violazione con il conseguente divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.