Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato sostanza stupefacente di tipo hashish. Segnalati alla Prefettura gli acquirenti consumatori

(UNWEB) Nei giorni scorsi gli agenti del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge sono stati impegnati nell’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanza stupefacente.

Il 24 gennaio, il personale del Nucleo, coordinato dal capitano Rosella Giusepponi, hanno identificato due soggetti di nazionalità italiana. Questi, trovati in un luogo dove solitamente avviene l’acquisto di stupefacente, hanno destato il sospetto degli agenti. I due ragazzi, fermati, hanno consegnato la sostanza acquistata, di tipo hashish, che è stata sottoposta a sequestro. Agli acquirenti consumatori è stata contestata la violazione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 309/90, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. L’organo di Polizia effettuerà la segnalazione al Prefetto per l’irrogazione delle sanzioni previste.

Anche nei giorni scorsi il personale del Nucleo ha sequestrato sostanza stupefacente di tipo hashish nella zona di Fontivegge. La sostanza, di un quantitativo considerato per uso personale, era posseduta da un ragazzo che, trovato in un luogo dove di solito vi è acquisto e consumo di stupefacenti, è stato fermato per un controllo identificativo. Il giovane, italiano, aveva assunto un atteggiamento nervoso ed è stato riportato alla calma dagli agenti; ha quindi consegnato spontaneamente la sostanza detenuta. Gli è stato contestato l’art. 75 del Testo unico sugli stupefacenti e sarà segnalato alla Prefettura per le sanzioni amministrative di competenza, con l’invito a seguire un programma terapeutico e socio riabilitativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.