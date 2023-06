Molteplici anche le violazioni stradali riscontrate

(UNWEB) Perugia. Nell’ultimo mese, gli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana, impegnati in attività di contrasto alla prostituzione su strada, hanno contestato n. 3 violazioni da 450 euro in zona Ponte san Giovanni dove, in particolare il giovedì mattina, giorno in cui si tiene il mercato settimanale, è stato predisposto un servizio dedicato, svolto sia in divisa che in abiti civili, per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale n. 851 del 04.05.2023.

Dal controllo dei documenti, tutti i trasgressori sono risultati residenti in Comuni limitrofi a Perugia: per uno di loro è scattato il sequestro amministrativo del veicolo, poiché sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Contestualmente sono stati svolti controlli di polizia stradale che hanno portato alla verbalizzazione delle seguenti violazioni: 5 contestazioni per circolazione con veicolo senza revisione; 1 per guida con patente scaduta di validità, 1 per guida con patente estera non convertita entro l’anno dall’acquisizione della residenza; 3 per mancata copertura della polizza assicurativa; 5 per omesso uso delle cinture di sicurezza; 1 per uso del telefono durante la guida; 1 per dispositivi di equipaggiamento usurati; 2 per guida di veicolo sottoposto a fermo fiscale.

Le persone dedite al meretricio sono risultate essere di nazionalità rumena, tutte attenzionate dall’ufficio in attività di polizia giudiziaria afferente reati contro la persona e contro il patrimonio nonché in occasione di controlli immobili che i nuclei rom sono soliti prendere in affitto e dove puntualmente vengono segnalate problematiche di sovraffollamento, di rumori molesti, di precarie condizioni igienico sanitarie e di morosità che si concretizzano in sfratti esecutivi come nel caso di abitazioni attenzionate in Via Campo di Marte, Via Montemalbe, Strada Santa Lucia e da ultimo Ponte d’Oddi ove l’azione di rilascio, curata dall’Ufficio nello scorso mese di Maggio, si è rivelata particolarmente complessa per la presenza di minori e di soggetti agli arresti domiciliari.