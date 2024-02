La solidarietà ai colleghi del segretario provinciale dal Siap Perugia

(ASI) Perugia – "È inaccettabile il comportamento da incivili di gruppi contrapposti di tifosi che, prima della partita Perugia-Rimini, che si è disputata ieri (sabato 3 febbraio), sono venuti in contatto creando il caos e mettendo a repentaglio l'incolumità dei colleghi presenti. Poliziotti che erano lì per compiere il proprio lavoro, ovvero tutelare tutti i tifosi e garantire il regolare svolgimento della partita, che dovrebbe essere un bel momento di sport e di fair play". A dirlo, esprimendo solidarietà agli uomini e alle donne in divisa, è Giacomo Massari, segretario provinciale del Siap di Perugia, a seguito degli ennesimi scontri fra tifoserie. Disordini, botte e lancio di petardi, prima del fischio iniziale, hanno caratterizzato il prepartita: "Con il rischio che qualcuno potesse farsi male sul serio – sottolinea il segretario Massari –, non solo tra gli agenti". Così in una nota, Giacomo Massari, segretario provinciale Siap Perugia.