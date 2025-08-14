(UNWEB) Perugia, - Una immagine in chiaroscuro quella che merge dai dati elaborato dal Centro Studi della Uilca nazionale Orietta Guerra, laddove emergono due dati tra di loro antitetici. Il primo riguarda il gender pay gap all'interno del settore bancario ed assicurativo, il secondo la ritirata delle banche dai territori. Ma procediamo con ordine partendo dai numeri degli addetti operanti nel settore finanziario (banche ed assicurazioni). Il primo dato è senz'altro positivo in quanto vede una ripartizione equilibrata dei dipendenti delle aziende suddivisi per genere (52% circa di addetti di sesso maschile, il 48% di sesso femminile) Meno favorevole risulta invece, come dicevamo, il differenziale retributivo fra gli uomini

e le donne, che tocca il 23%, un dato che si è mantenute sostanzialmente inalterato nell'ultimo decennio. Questo differenziale è presente anche negli altri paesi europei dove emerge che il dato italiano non è fra i peggiori (per es. la Francia sta al 32,1%, la Germania al 26,1%, l'Austria al 26%, con il dato peggiore registrato dalla Repubblica Ceca dove le donne guadagnano -36,4% rispetto agli uomini. Fra i grandi paesi fanno meglio dell'Italia I Paese Bassi con -22,6%, il Portogallo (-21,5%), la Spagna (-14,1%), il Belgio (-14%, paese nel quale il divario risulta in assoluto il più basso). Quali le motivazioni dei divari fra i vari paesi? Sicuramente giocano un fattore decisivo la realtà politica, economica e sociale di ciascun paese, ma, in generale, i diffusi e marcati gap si spiegano anche una maggiore concentrazione del personale femminile in attività a più basso valore aggiunto o meramente amministrativo, dove le possibilità di carriera sono inferiori così come quella di acquisire bonus in relazione all'attività esercitata.

Quindi c'è ancora tanta strada da fare ed il nuovo quadro regolatorio europea in materia di trasparenza retributiva e le azioni contro le discriminazioni salariali potrebbero in prospettiva ridurre questi divari. Valentina Gallarato, Segretaria Regionale Uilca dell'Umbria, aggiunge alle cause già indicate, le incombenze del lavoro domestico e di cura, che gravano per lo

più sulle donne, limitandone fortemente le opportunità di carriera all'interno delle Aziende, con un esplicito riferimento al settore esattoriale, da lei rappresentato. Trasparenza salariale, promozione delle pari opportunità, lotta alle discriminazioni salariali e formazione sulle politiche di genere le leve che possono essere attivate in un'ottica di superamento del problema del gender pay gap.

Altro tema è quello della rete distributiva delle banche, in contrazione sia a livello nazionale che a livello regionale dell'Umbria. La tendenza viene da lontano, il problema è rappresentato dall'impatto rude che l'abbandono dei territori comporta sulle dinamiche socioeconomiche di un territorio che si scopre fragile come quello umbro. A livello regionale, a fronte di una popolazione residente di circa 850 mila abitanti sono attualmente operative 317 filiali con un rapporto abitanti/sportelli di 2681. A pesare comunque è l'aumento del numero di comuni dove o non è mai stato presente, oppure è scomparso negli anni lo sportello di una o più agenzia, facendo risaltare il dato di ben 32 comuni su 92, e cioè il 34,8% di piazze non servite dalla banca. Ciò significa che sono circa 49.000 gli abitanti che risiedono in territori dove non è più possibile contare sulla presenza fisica delle banche. Ovviamente le differenze a livello territoriale risultano ancora più marcate, in generale con l'ambito ternano maggiormente penalizzato. Ad esempio, in provincia di Perugia risultano operativi 243. In

provincia sono ben 19 i comuni senza banche e cioè: Piegaro, Collazzone, Castel Ritaldi, Sigillo, Fratta Todina, Montone, Monte Castello di Vibio, Valtopina, Monte Santa Maria Tiberina,

Costacciaro, Cerreto di Spoleto, Paciano, Preci, Lisciano Niccone, Monteleone di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Poggiodomo. Nel complesso la popolazione

interessata è di oltre 25 mila abitanti, circa il 4% della popolazione residente in provincia di Perugia. Addirittura, peggiore la situazione in provincia di Terni, dove risultano operativi 74 sportelli. In provincia figurano 13 comuni senza banche e cioè: Montecastrilli, Stroncone, Arrone, Porano, Ferentillo, Calvi dell'Umbria, Montecchio, Monteleone d'Orvieto, Alviano, Montegabbione, Penna in Teverina, Parrano, Polino. Nel complesso la popolazione interessata è di oltre 24 mila abitanti, circa l'11% della popolazione residente in provincia di Terni.

Secondo Luciano Marini, Segretario Generale Uilca Umbria, questo trend comporta tutta una serie di problemi, che riguardano certamente il settore delle banche, ma ancor più l'economia del territorio, dove si opera ormai senza conoscere in profondità le sue caratteristiche, dove si favorisce lo spopolamento dei territori marginali che rimangono privi di servizi, non solo quelli bancari beninteso, dove il costo del denaro è più elevato e sussistono rischi legati allo sviluppo dell'economia illegale, favorita dall'abbandono degli intermediari creditizi. Riteniamo invece come il sistema bancario risulti centrale e fondamentale per le prospettive di sviluppo di un territorio – l'Umbria – che sta precipitando sempre più verso le regioni meno dinamiche sotto il profilo sociale ed economico. Luca Cucina, Segretario Generale Aggiunto osserva invece come negli ultimi tempi si stia affacciando un altro fenomeno che riguarda la trasformazione della filiale tradizionale in un mero punto di consulenza, togliendo i servizi di cassa con operatore, sopprimendo quindi un servizio essenziale, di prima necessità per i clienti meno tecnologici, più anziani e meno recettivi alle novità.