(UNWEB) Bastia Umbra. "Continuano anche a Bastia Umbra i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Perugia con l'obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i furti in abitazione e i reati predatori.

I controlli si sono concentrati nel Comune di Bastia Umbra dove le volanti del Commissariato di P.S. di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno pattugliato le principali vie d'accesso alle località, le piazze e le zone residenziali più isolate.

Effettuati pattugliamenti anche nei pressi dei luoghi di culto, nei giardini pubblici e presso gli esercizi commerciali al fine di prevenire gli scippi e lo spaccio di stupefacenti.

Per arginare il fenomeno dei furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato 15 posti di controllo congiunti, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Nel corso delle attività di prevenzione il personale impiegato ha identificato 165 persone e sottoposto a verifica 88 veicoli, contestata anche una sanzione amministrativa per violazione delle norme previste dal Codice della Strada.

I controlli hanno interessato anche 5 esercizi pubblici, dove si è proceduto ad effettuare delle verifiche circa il rispetto delle norme previste dal TULPS e sugli avventori al fine di accertare il rispetto del divieto di somministrazione di alcol a minori e l'eventuale frequentazione da parte di pregiudicati."

COsì, in una nota, la Questura di Perugia.