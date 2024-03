(UNWEB) Perugia. Il sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi, a nome dell’amministrazione, esprime cordoglio per la morte di Marino Mignini, noto imprenditore del territorio e Cavaliere al merito del Lavoro. Mignini lascia un segno indelebile nella storia economica locale per essere stato presidente della Mignini&Petrini spa, leader nel settore dei mangimi, oggi guidata dal figlio Mario, ma anche per aver dato un contributo decisivo, come direttore generale e poi come amministratore delegato, allo sviluppo del Pastificio Ponte di Ponte San Giovanni. Proprio grazie a lui alla fine degli anni Settanta il marchio Ponte è stato il primo sponsor a comparire in Italia sulle maglie dei calciatori di una squadra del campionato di serie A: il Perugia di Franco D’Attoma.

L’amministrazione esprime profonda vicinanza alla famiglia.