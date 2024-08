(UNWEB) Città della Pieve .I Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve hanno deferito in stato di libertà una 60enne lombarda, ritenuta responsabile del reato di maltrattamento di animali. Nel primo pomeriggio di domenica, alcuni giovani contradaioli mentre si stavano allenando per il corteo dell’imminente edizione del “Palio dei Terzieri”, sono stati attratti dall’incessante abbaiare di un cane di piccola taglia, chiuso all’interno dell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata al sole. I ragazzi dopo aver cercato invano di rintracciare la proprietaria, resisi conto che il cane era sempre più in sofferenza a causa delle elevate temperature, hanno contattato il Numero Unico di Emergenza – NUE 112 per chiedere l’intervento dei Carabinieri.

I militari della locale Stazione, giunti sul posto insieme a personale volontario dei VVFF del distaccamento di Città della Pieve, mentre si apprestavano a rompere uno dei finestrini posteriori per fare uscire l’animale, venivano fermati dalla proprietaria sopraggiunta nel frattempo sul luogo la quale faceva immediatamente uscire il proprio cane riferendo di essersi completamente dimenticata di averlo lasciato all’interno dell’abitacolo. La 60enne è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di maltrattamento di animali.

Così, in una nota, CC Città della Pieve.