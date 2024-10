(UNWEB) Spoleto. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Spoleto, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un uomo – cittadino albanese, classe 2005 – perché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo "cocaina".

Il personale del Commissariato, infatti, mentre transitava nei pressi di via della Posterna, ha notato il giovane che, alla vista dei poliziotti, ha lasciato cadere alcuni involucri e cambiato repentinamente direzione, cercando di eludere il controllo.

Dopo aver recuperato gli oggetti, contenenti verosimilmente della sostanza stupefacente, gli operatori hanno raggiunto il 19enne che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre 185 euro in contanti e un telefono cellulare.

Gli agenti hanno poi esteso la perquisizione anche all'abitazione dove hanno rinvenuto altro stupefacente, tipo cocaina, per un peso complessivo di 48,04 gr., altri 690 euro in contanti, nonché un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il giovane è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.

L'indagato deve presumersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.