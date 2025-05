(UNWEB) Gubbio. I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato in stato di libertà un 65enne del posto che aveva preso di mira le autovetture di cittadini eugubini, disseminando viti metalliche per strada.



L’uomo, in più di un’occasione, aveva gettato sul manto stradale di una via comunale delle viti metalliche con il palese scopo di arrecare danno agli pneumatici degli ignari utenti della strada, che percorrevano giornalmente un tratto di strada del centro eugubino.

I Carabinieri, a seguito delle diverse segnalazioni e denunce ricevute, hanno avviato un’indagine consistita in appostamenti, controlli sul luogo segnalato, effettuati con l’ausilio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio, e analisi di filmati di videosorveglianza che hanno ripreso uno sconosciuto mentre gettava in terra delle viti in metallo.

Proprio nel corso di uno dei pattugliamenti della zona, i militari hanno individuato il 65enne, il cui comportamento anomalo e nervoso all’atto dell’identificazione ha richiesto un controllo approfondito a seguito del quale i Carabinieri lo hanno confrontato e individuato nello sconosciuto che era stato ripreso nell’atto di gettare le viti in terra, risultate identiche a quelle rinvenute conficcate negli pneumatici delle autovetture delle vittime.

Per l’uomo è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di danneggiamento e di getto di cose pericolose.

Così, in una nota. il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.