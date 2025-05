(UNWEB) Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell'ambito di un servizio di osservazione finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei furti in abitazione, ha denunciato tre uomini per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, mentre il personale della Squadra Mobile effettuava il servizio di osservazione, ha notato un'auto sospetta in Località Bosco (PG); ha quindi deciso di fermare il veicolo per sottoporre i passeggeri ad un controllo più approfondito.

I passeggeri, infatti, identificati come tre cittadini italiani rispettivamente classe 1972, 1982 e 1996, tutti gravati da precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio, fin da subito hanno mostrato un atteggiamento nervoso e insofferente.

Sottoposti a perquisizione, estesa anche al veicolo, sono stati trovati in possesso di due cacciaviti, due paia di guanti, due telefoni cellulari, tre schede telefoniche, una piccola torcia elettrica e una bomboletta di spray urticante.

Inoltre, all'interno della tasca della portiera laterale, lato conducente, i poliziotti hanno rinvenuto due scaldacollo ed un cappuccio tutti di colore nero.

Il controllo effettuato all'interno del bagagliaio, invece, ha permesso rinvenire un imbuto con tubo in gomma di circa 2 metri, emananti un forte odore di gasolio, un cacciavite ed un paio di guanti.

Sentiti in merito al possesso degli oggetti, i tre soggetti non sono stati in grado di fornire una giustificazione plausibile.

Per questi motivi, terminati tutti gli accertamenti, gli operatori della Squadra Mobile hanno proceduto a deferire all'Autorità Giudiziaria i tre uomini per i reati di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.