(UNWEB) Gubbio,I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato in stato di libertà tre uomini, un 27enne di Genova, un 25enne di Torino e un 51enne di Imperia, ritenuti responsabili di una serie di furti con strappo avvenuti durante un importante evento musicale, il “Wonderlast Festival”, tenutosi a Gubbio lo scorso 12 luglio.



I fatti, nell’occasione, si sarebbero consumati allorquando i tre soggetti, provenienti da differenti zone geografiche, si sono mescolati tra il pubblico del festival, approfittando della folla radunata sotto il palco, per individuare le vittime che indossavano collane d’oro.

Dopo averle strappate, si sono rapidamente confusi tra la gente, rendendo inizialmente difficoltosa la loro individuazione.

Sono conseguite meticolose indagini da parte dei Carabinieri, avviate a seguito delle numerose denunce ricevute, che si sono basate sulle testimonianze di partecipanti e addetti alla sicurezza. Grazie alla ricostruzione dettagliata dei fatti e alle descrizioni fornite, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, alcuni dei quali commessi proprio in occasione di altri eventi musicali.

Avendo ricostruito un univoco e puntuale quadro indiziario, i tre autori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi delittuosa di furto con strappo aggravato e continuato in concorso.

Così, in una nota, il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.