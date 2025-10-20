(UNWEB) Città di Castello. Nello scorso fine settimana i Carabinieri di Città della Pieve e della Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6° Battaglione Mobile Toscana hanno effettuato, nella zona della Pieve e di Castiglione del Lago, una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e all’incremento della percezione della sicurezza tra i cittadini, intensificando i servizi perlustrativi e sanzionando condotte non conformi alle norme del Codice della strada.

I controlli hanno interessato punti strategici del territorio, con verifiche a persone e mezzi in transito.



Nell’ambito di tali attività sono stati controllati 46 autovetture e 97 persone; oltre alle numerose infrazioni rilevate al Codice della Strada sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quattro persone, trovate in possesso di complessivi 5 g di stupefacente del tipo “cocaina”.

Il servizio di presidio del territorio, finalizzato ad offrire una risposta energica alla delittuosità contro il patrimonio, in particolare al fenomeno dei furti in abitazione, e ad una maggiore vigilanza dei luoghi più affollati e al rispetto delle norme imposte dal codice della strada, ha registrato ottimi risultati in termini di deterrenza.

Analoghi servizi saranno svolti nel corso dei prossimi giorni.

Così, in una nota, il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.