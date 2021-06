L’evento è in programma presso l’Ateneo il 30 giugno (h 17:30) in Aula Magna e in streaming

(UNWEB) Perugia, Oggi la Chiesa sta vivendo una situazione difficile. In Italia, in Europa e altrove nel mondo si assiste a una continua riduzione della pratica religiosa, al calo delle vocazioni e ad una minore incidenza della presenza cristiana nella vita pubblica.

É questo il dato di partenza da cui si dipana l’analisi svolta da Andrea Riccardi nel libro La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo, di cui mercoledì 30 giugno parleranno insieme all’autore il cardinale Gualtiero Bassetti, il rettore dell’Università per Stranieri, Valerio De Cesaris, Padre Enzo Fortunato, del Sacro Convento di Assisi, e Federica Guazzini, docente presso l’Ateneo di Storia e Istituzioni dell’Africa.

Il grande interesse che il libro ha suscitato non appena uscito muove in primo luogo dall’analisi attenta e ricca delle cifre e degli avvenimenti che segnalano un cambiamento nel mondo cattolico, ma anche delle prese di posizione assunte a riguardo dai protagonisti del dibattito interno alla Chiesa, dai papi ai vescovi, dai teologi agli animatori dei principali movimenti religiosi della cristianità. L’insigne storico della Chiesa e del mondo religioso, protagonista della vita pubblica italiana, effettua dunque in questa sua ultima opera un’impressionante radiografia dello stato inaridimento sociale della vena cristiana, ma anche delle diverse idee sul come uscirne.