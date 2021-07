«Ho trovato voci particolarmente ricche di armonici e bellezza timbrica, questi ragazzi mi sono sembrati dei talenti»

(UNWEB) Spoleto, - Continuano a Spoleto le masterclass rivolte ai vincitori dei Concorsi "Comunità Europea" per giovani cantanti lirici 2020 e 2021. Questa settimana le nuove voci dello Sperimentale hanno incontrato il soprano Donata D'Annunzio Lombardi per un ciclo di lezioni che proseguiranno fino a domani, giovedì 28 luglio, incentrate sulla vocalità delle opere pucciniane, anche in vista della messa in scena di Madama Butterfly nella prossima Stagione Lirica 2021.

«Affrontare un titolo monumentale come Butterfly - commenta il soprano - richiede un impegno importante per un cantante, sia dal punto di vista della drammaturgia che dell'attorialità. Portare a compimento questo lavoro, senza eccessivo stress per le corde vocali e il fisico, comporta una grande consapevolezza nella respirazione e una solida tecnica vocale».

Donata D'Annunzio Lombardi è un soprano di fama internazionale, vincitrice di premi prestigiosi, fra i quali l'Albo d'oro Puccini nel 2015 e il Premio Puccini nel 2019. Si è esibita in alcuni fra i più importanti teatri del mondo come il Teatro alla Scala, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro San Carlo di Napoli, l'Opernhaus di Zurigo, il Theatre des Champs Elisèes, il Michigan Opera Theatre, e molti altri. La Maestra D'Annunzio Lombardi è riconosciuta come una delle più grandi interpreti pucciniane, che dal 1991 ad oggi ha interpretato Musetta, Mimì, Magda, Liù, Madama Butterfly, Suor Angelica, Manon Lescaut, Tosca.

Le giovani voci vincitrici del Concorso di Spoleto, inoltre, si esibiranno nei prossimi mesi in occasione della 75ma Stagione Lirica Sperimentale, che si terrà dal 6 agosto al 25 settembre a Spoleto e nei principali teatri dell'Umbria, e in diversi concerti tra Spoleto, la Valnerina e il Lazio. BIGLIETTI DELLA STAGIONE IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 - Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

I concerti in collaborazione con il Comune di Spoleto sono iniziati il 23 luglio presso l'Arena Collicola nel cortile dell'omonimo palazzo a Spoleto, e proseguiranno fino al 18 agosto 2021 [prossime date: 31 luglio, ore 19.00; 3 e 13 agosto, ore 21.00; 18 agosto, ore 19.00]. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni dei CONCERTI scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I concerti in Valnerina si terranno dal 29 luglio al 17 agosto 2021 [Cascia - 29 luglio ore, 21.00; Scheggino - 1° agosto, ore 21.00; Vallo di Nera - 17 agosto, ore 21.00].

-

Nel 2021 al Teatro Lirico Sperimentale è stata conferita la TARGA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per i 75 anni di attività.

Le attività 2021 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Foligno, Città di Castello, Todi e Terni.