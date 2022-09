(UNWEB) Todi. Le origini della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco risalgono a fra Giuliano da Spira, che nel 1230 ebbe l'incarico di scrivere un ufficio ritmico in onore di San Francesco e che, probabilmente, fu il primo maestro di canto della nuovissima Basilica.

Nel Medioevo la Basilica fu un centro di notevole rilevanza per l'esecuzione e la creazione della musica sacra. Nella sua lunga storia si succedettero nomi illustri: fra' Ruffino Bartolucci d'Assisi, che introdusse la pratica del cosiddetto coro battente o spezzato; fra' Girolamo Deruta, autore del "Transilvano", la prima e più autorevole opera teorica sull'arte della tastiera musicale (1593); padre Alessandro Borroni e padre Domenico Stella. Questi e tanti altri hanno contribuito nel corso dei secoli alla valorizzazione e alla produzione musicale interamente custodita nella Biblioteca del Sacro Convento. L'attività della Cappella Musicale prosegue ancora oggi grazie all'impegno di giovani cantanti che, con il chiaro intento dell'animazione liturgica e in collaborazione con diversi gruppi strumentali, offrono a coloro che visitano il Santuario una pregiata esecuzione di musica sacra. Il repertorio spazia dai celeberrimi componimenti classici a pagine inedite custodite nell'archivio, nonché a nuove composizioni che contribuiscono a dare splendore a questa prestigiosa Basilica in Assisi.

Tra i vari impegni e concerti della Cappella Musicale tenuti in tutta Italia e all'estero (Germania, Spagna, Svizzera, Malta, Ucraina, Polonia, Romania, Croazia, Turchia, Austria, Cina), merita una particolare menzione l'invito avuto dalla Santa Sede a offrire il servizio liturgico in S. Pietro a Roma, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo degli Artisti nell'anno 2000. Da ricordare, anche, lo straordinario concerto tenutosi per il 750° anniversario della dedicazione della Basilica di San Francesco sotto la direzione del M° Keri-Lynn Wilson.

La Cappella Musicale è stata accompagnata da orchestre come "I Solisti di Perugia", l'Orchestra Municipale di Leopoli (Ucraina), l'Orchestra Sinfonica Regionale del Molise, l'Orchestra Internazionale d'Italia, l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l'Orchestra Filarmonica di Bologna e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, collaborando con maestri come Franz Albanese, Brian Schembri, Sergej Krilov, Ola Rudner, Keri-Lynn Wilson, Steven Mercurio, Nicola Piovani.

Ha partecipato con Lucio Dalla allo spettacolo scritto dal cantautore su poesie di Alda Merini "Canto di una creatura" e nel 2010 ha eseguito il "Concerto di Natale" trasmesso dalla RAI in Mondovisione dalla Basilica di San Francesco in Assisi. Ha preso parte alla raccolta fondi trasmessa su RAIUNO e presentata da Carlo Conti "Con il cuore" ed è intervenuta al grande incontro di dialogo tra credenti e non credenti "Il Cortile dei Gentili", organizzato dal Pontificio Consiglio della Culture presieduto dal Card. Gianfranco Ravasi: ospite d'eccezione il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

La Cappella Musicale ha prodotto alcune pubblicazioni di musiche ed ha inciso diversi CD (http://www.corosanfrancescoassisi.org/home/pubblicazioni/), tutti disponibili presso la CEFA - Casa Editrice Francescana (www.cefabasilicasanfrancesco.com/index.php).

Attualmente la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco è diretta da padre Peter Hrdy OFM conv.

Piergiovanni Domenighini

Nasce il 21 Marzo 1992 a Breno (BS) in Vallecamonica.

A soli 4 anni inizia lo studio del pianoforte e si diploma nel 2015 in Organo e Composizione Organistica con A. Falcioni. Nel 2010 fonda e dirige l'ensemble giovanile "Viandante Orchestra". Segue diversi corsi di perfezionamento della prassi dell'esecuzione strumentale con E. Viccardi, E. Vianelli, A. Corti, K. Schnorr, G. Gnann, D. Zaretsky.

Si esibisce come solista in Festival Organistici in varie parti d'Italia come il Festival Internazionale Laurentiano d'organo, più edizioni del "Sardinia Organ Fest", il "Festival Federico Cesi", "Festival del Mediterraneo". È stato chiamato come solista per progetti musicali come l'esecuzione dell'integrale delle sonate per organo di F. Mendelssohn, l'esecuzione dell'integrale delle Fantasie su Corale di Max Reger e la maratona organistica al Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi. Ha collaborato con l'orchestra Filarmonica "Centro Italia" e in varie formazioni orchestrali, cameristiche e corali del territorio Umbro e delle Marche (Cantori di Perugia, AdCantus Ensamble, Vox Nova di Fabriano).

Autore di trascrizioni per Organo dal repertorio sinfonico e lirico, i suoi lavori sono editi dalla MusikVerlag Doblinger di Vienna e sono stati eseguiti in Italia (Festival Internazionale Laurentiano, Sagra Musicale Umbra), Francia (Dijon) e Germania (Hamburg, Berlin, Königslutter, Darmstadt). Nel 2020 ha inciso l'integrale delle opere per organo di John Cage per l'etichetta discografica giapponese DaVinci.

Promuove, come relatore, progetti di sensibilizzazione e introduzione all'ascolto della musica classica per la fondazione ONAOSI e l'associazione AMMI. Autore e interprete dello spettacolo musico-teatrale il "Suono dell'Immagine" (2018). Laureato come architetto e ingegnere, è dottorando di ricerca presso l'istituto CIRIAF di Perugia.

È stato assistente-organista della Cattedrale San Lorenzo di Perugia. È ora organista della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco d'Assisi.

p. Peter Hrdy OFM conv

Frate Minore conventuale, ha compiuto i suoi studi musicali con i maestri Tibor Tolnai per il violino e Peter Mikuláš e Michela Sburlati per il canto, perfezionandosi con Veriano Luchetti e Mietta Sighele. Consegue la Licenza in direzione di coro presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma dove ha studiato con W. Marzilli, M. Manganelli, F. K. Prassl, N. Tangari; ha frequentato inoltre diversi corsi di perfezionamento della prassi vocale e corale e della prassi violinistica.

È vincitore di vari premi nazionali ed internazionali, tra i quali il Concorso Internazionale di Canto "Imrich Godina" IUVENTUS CANTI, il Premio degli Editori BMG Ariola e DIVYD, il riconoscimento speciale del Ministero dell'Istruzione slovacco "Rotolo di San Gorazd", il Concorso "Nitrianska Lutna", il secondo posto nel "Concorso di Interpretazione Bachiana".

Tra i vari impegni e concerti tenuti in Italia e all'estero (Slovacchia, Australia, Spagna, Germania, Svizzera, Malta, Polonia, Ucraina, Romania, Turchia, Croazia, Austria, Cina) merita una particolare nota l'invito avuto a tenere concerti presso l'Accademia di Musica di Sidney.

Attualmente è direttore della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi.

La raccolta fondi della serata sarà interamente devoluta al PROGETTO SCOLASTICO POPOLARE PER BAMBINI E GIOVANI in Medellín Colombia

Il progetto si chiama: "SOMOS BARRIO...SOMOS LA HONDA" presso la parrocchia San Lorenzo Martire a Medellín.

Sarà possibile contribuire anche mediante versamento sui c/c seguenti:

CONTO CORRENTE POSTALE

C/C P. 14404065

Intestato a: Provincia Serafica san Francesco – Missioni estere, p.zza Porziuncola 1 – 06081 Assisi (PG)

CONTO CORRENTE BANCARIO

Banca Popolare Etica

Filiale di Perugia

Via Piccolpasso 109 – 06128 – Perugia

Iban: IT 47 Y 05018 03000 000011475613

Intestato a: Provincia Serafica san Francesco – Missioni estere Onlus, p.zza Porziuncola 1 – 06081 Assisi (PG)

Tempio della Consolazione - Todi. 11 Settembre 2022, ore 21.00 Concerto in occasione del "VII Festival di Musica Sacra"

Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco

Programma

Piergiovanni Domenighini, organo

p. Peter Hrdy OFM conv, direttore

J. S. Bach Concerto in La minore BWV 593

p. D. M. Stella Salve Sancte Pater

Cantico delle creature

B. Smetana Scapulis suis

D. Bartolucci O sacrum convivium

J. S. Bach Toccata e fuga in Re minore BWV 565

S. Rachmaninov Bogoroditse Devo

M. Lysenko Prayer for Ukraine

J. Rutter A Ukrainian Prayer

J. Rutter The Lord bless you and keep you

p. A. Borroni Tota pulchra

Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi