(UNWEB) Dopo il successo della prima giornata, svoltasi il 30 settembre, “Medicus, premio Gentile da Foligno” si completa con la seconda parte dell’evento, in programma il 7 ottobre in sala dei Notari.

In occasione della giornata internazionale dell’anziano, celebrata in tutto il mondo il 1 ottobre, è previsto per sabato 7 ottobre dalle 16.30 un incontro presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori sul tema: “Architettura e vecchiaia”.

Parteciperanno S.Em. il Cardinale Gualtiero Bassetti e l’Arch. Guendalina Salimei, cui verrà consegnato i premio Gentile da Foligno.

Medicus è un’iniziativa dell’associazione Sophia Umbria Marche e si propone tre obiettivi: far conoscere la figura di Gentile da Foligno uno dei più grandi medici della storia, parlare del più importante fenomeno della nostra attuale società, l’invecchiamento della popolazione e, non da meno, unire le due generazioni a confronto ”i giovani ed i vecchi”, dove la parola “vecchio”, “bianco per antico pelo”, non ha più un valore dispregiativo ma viene rivalutata per la prospettiva di un futuro solido che può garantire al “giovane”.

“Medicus” è un evento annuale ed un luogo d’incontro tra scienziati, mondo della divulgazione e popolazione; è stato pensato per avvicinare e facilitare il dialogo tra i professionisti della Sanità e le persone. Parlare di grandi temi socio-sanitari in modo semplice e comprensibile, aiuta certamente l’azione sinergica tra medico e cittadino, informazione ed istituzioni.

“Medicus” vuole porre in evidenza anche l’opera di professionisti benemeriti, conferendo loro il “Premio Gentile da Foligno”, ormai divenuto un riconoscimento prestigioso a livello nazionale.