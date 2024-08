Pronte ad andare in scena le rievocazioni storiche / Si inizia con le note delle Serenate dei Menestrelli per poi passare alla Cerimonia del Lume

Il giorno di Ferragosto spazio al suggestivo Corteo quattrocentesco del Gonfalone e alla Disfida degli arcieri tra Rione Borgo, Rione Castello, Rione Santa Croce e Rione Serraglio

Senza dimenticare il mercato medievale e alcuni momento di didattica

(UNWEB) Corciano. Si parte per andare a spasso nel tempo tra Medioevo e Rinascimento a Corciano dove, nell'ambito del 60esimo Agosto Corcianese – Corciano Festival, promosso dall'associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia, nonché di diverse aziende private del territorio, è tutto pronto per immergersi nelle atmosfere tipiche delle rievocazioni storiche, cuore identitario del borgo tra Serenate dei Menestrelli, solenne Cerimonia del Lume, Corteo quattrocentesco del Gonfalone, giochi medievali tra i quattro rioni (Borgo, Castello, Santa Croce e Serraglio).

MARTEDÌ 13 AGOSTO

Alle 18.30 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale presentazione del libro "Castelli, rocche e torri nel territorio del Lago Trasimeno" (2023, Bertoni editore) di Giovanni Riganelli che dialogherà con Andrea Maiarelli e Mario Squadroni.

Il libro è il frutto del lavoro di ricerca di Giovanni Riganelli che, unendo la competenza dello storico alla passione per la narrazione di luoghi e vicende del territorio, conduce il lettore alla scoperta di quella fitta rete di castelli disseminati attorno al lago Trasimeno, nei comuni di Castiglione del lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno. Il volume, ricco anche di un apparato fotografico con immagini realizzate da Eliana Pepini, ripercorre, per ogni comune, le diverse fasi di costruzione dei monumenti presi in considerazione e le concrete esigenze per cui vennero eretti.

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell'Umbria

Alle 21 lungo le vie del borgo (partenza da piazza Coragino) Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta "Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Serenate di Menestrelli". I Menestrelli di Corciano eseguono dolci serenate alle finestre e ai balconi per poi ritrovarsi tutti in piazza a festeggiare al suono di cornamuse e tamburelli, danzando e cantando in una suggestiva atmosfera rinascimentale. Direzione musicale Giovanni Brugnami, testi, regia e drammaturgica di Francesca Caprai

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

Alle 12 in piazza Coragino L'Angelus - concerto di campane in onore di Santa Maria Assunta con sistema misto (movimento delle campane meccanico, rinterzo manuale) eseguito dai campanari corcianesi Mauro Speziali e Gregorio Trombetta

Alle 18.30 in piazza Innamorati presentazione del libro "Alleati a Perugia nel 1944, cronache e diari inediti" (2023, Francesco Tozzuolo editore) di Andrea Maori che dialogherà con Elvio Napolitano e Laura Zazzerini.

Il libro - Il 3 dicembre 1939, Maria Keller De Schleitheim, giovane cittadina ungherese, ex artista di varietà, poliglotta, venne arrestata a Napoli con l'accusa di spionaggio militare a favore della Francia a danno dell'Italia. Condannata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato a venticinque anni di reclusione, sebbene dall'istruttoria si evincesse la scarsa importanza delle notizie passate all'intelligence francese. Per l'espiazione della pena fu scelto il carcere femminile di Perugia, famoso per la detenzione di molte detenute politiche e per reati legati allo spionaggio. Nel marzo 1944, Armando Rocchi, prefetto repubblichino di Perugia, ne organizzò un clamoroso rapimento orchestrato per consentire alla Keller di infiltrarsi nelle bande partigiane che agivano nell'Appennino umbro-marchigiano e fornire informazioni utili alle operazioni di rastrellamento, allora in corso, da parte dei fascisti della Repubblica sociale italiana e dei tedeschi, loro alleati. L'inchiesta di Ottorino Gurrieri e la ricerca storico-archivistica di Andrea Maori ricostruiscono una storia avvincente e controversa di spionaggio internazionale durante la seconda guerra mondiale.

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell'Umbria

Alle 20.30 in piazza Coragino "L'Ave Maria" concerto di campane in onore di Santa Maria Assunta con sistema misto (movimento delle campane meccanico rinterzo manuale) eseguito dai campanari corcianesi Mauro Speziali e Gregorio Trombetta

Alle 21.30 Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta "Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Cerimonia del Lume" dalle sedi delle Arti e Mestieri al Convento di Sant'Agostino. Dono del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, preghiere e laudi medievali eseguite dal Coro di Santa Maria Assunta di Corciano, diretto da Antonietta Battistoni. Partenza da piazza Coragino,

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

Dalle 11.30 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria "Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Campo medievale rinascimentale" con il Gruppo storico Lupi Feudi con rapaci e lupi e didattica sulle tecniche di caccia tra Medioevo e Rinascimento; mercato rinascimentale e didattica sugli usi, costumi e mestieri del tempo con l'associazione culturale Famaleonis

Alle 17 in centro storico Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta "Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Corteo quattrocentesco del Gonfalone" dal convento di Sant'Agostino a piazza Coragino. Liberazione dei prigionieri Pro Amore Dei e solenne incontro alle mura del Castello tra sua Eccellenza Monsignor Giacomo Vannucci e la popolazione corcianese. Con la partecipazione del gruppo musicale "Le trombe di Monteverdi" e dei cortei storici magnifici rioni di Perugia 1416

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell'Umbria

Alle 21 in piazza Coragino Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta "Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Disfida degli arcieri tra i rioni del castello di Corciano": Rione Borgo, Rione Castello, Rione Santa Croce e Rione Serraglio

"L'ARTE DEL PORRE E DEL LEVARE" SCULTURE A CORCIANO TRA 15ESIMO E 18ESIMO SECOLO

Percorso storico/artistico a cura di Alessandra Tiroli nella chiesa museo di San Francesco: in occasione della sessantesima edizione del Corciano Festival – Agosto Corcianese, l'associazione turistica Pro Loco Corcianese e il Comune di Corciano hanno deciso di valorizzare il proprio patrimonio scultoreo restaurando la statua lignea di Sant'Antonio di Padova, risalente al 17esimo secolo. Il restauro dell'opera è stato lo stimolo per porre l'attenzione sulla cospicua produzione scultorea religiosa corcianese, ereditata dai secoli passati e gelosamente custodita dall'intera collettività. Ogni manufatto devozionale, destinato a divenire opera d'arte, nasce non solo come oggetto di preghiera e di tramite verso l'Altissimo, ma anche a gloria e lode del Santo e ad onore e vanto della comunità o della congregazione che lo abbia commissionato. L'intero territorio di Corciano conta innumerevoli oggetti che la storia ha stabilito essere, per il contenuto proprio e il valore artistico, opere di pregio e, tra questi, per importanza e rilievo sono da evidenziare i manufatti scultorei, siano essi realizzati con la tecnica del porre, plasmare e modellare, alla base della plastica e della fusione, o con quella del levare, scolpire, intagliare, alla base dell'arte scultorea.

Orari di apertura: dal 12 al 14 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, dal 15 al 18 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, il 24, 25, 31 agosto e il primo, 7, 8, 14 e 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il 4 e 5 ottobre dalle 18 alle 22, il 6 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; dal 19 agosto al 3 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 programmabili solo su richiesta all'Infopoint nei giorni feriali (075 5188255)

La web app - Anche quest'anno, per rimanere sempre aggiornati sul programma, torna la web app "Corciano Festival" da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone. Nella web app si potranno trovare informazioni utili, programma (aggiornato in tempo reale in caso di variazioni), la descrizione delle mostre, il menù della Taverna del Duca e una mappa del borgo utile per orientarsi. Per consultarla da smartphone: https://festival.corcianoapp.it/#/main