Gran gala di luci, colori e danza aerea, l'omaggio di Enzo De Caro a Renato Carosone, l'Ulisse di Samuele Chiovoloni

letteratura con Alvaro Fiorucci, Gino Goti e Giulia Baldelli, eccellenze del territorio con le prelibatezze della Taverna del Duca

e uno sguardo alla scultura corcianese tra il 15esimo e il 18esimo secolo alla chiesa museo di San Francesco a chiudere la 60esima edizione del Corciano Festival

(UNWEB) Corciano. Dopo il grande successo della stand-up comedy di Leonardo Manera, che ieri sera ha incantato piazza Coragino, registrando un veloce sold out, la sessantesima edizione del Corciano Festival, promosso da dall'associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e di diverse aziende private del territorio, si appresta ad animare il borgo di Corciano con l'ultimo fine settimana ricco di appuntamenti.

Oggi (17 agosto) si inizia alle 18.30 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale con la presentazione del libro "La Rai in Umbria, storia, personaggi, curiosità" (2024, Morlacchi editore) di Alvaro Fiorucci e Gino Goti con il patrocinio di Anci e di Tgr Umbria. Gli autori dialogheranno con Luca Ginetto (caporedattore Tgr Rai Umbria). Alle 19.15 in piazza dei Caduti sarà la volta di "Storie per il borgo: Corciano Kamishibai", lab per bambini ragazzi dai 7 ai 16 anni, per realizzare un teatrino Kamishibai ispirato alla storia di Coragino (fondatore di Corciano) a cura di Arcaes – Arte in Bottega (prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). Alle 20 apertura della Taverna del Duca. Alle 21.30 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria spazio a "Ulisse - Una peripezia maschile" liberamente tratto da "Amori ridicoli" con regia e drammaturgia di Samuele Chiovoloni (ingresso euro 15, prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). Infine, sempre alle 21.30, in piazza Coragino "Gran Gala", un viaggio guidato da un Virgilio contemporaneo, sotto forma di voce fuori campo, attraverso un'incredibile miscela di fiamme, scintille, danza aerea e acrobazie con Lux Arcana.

DOMENICA 18 AGOSTO

Alle 18.30 in piazza Innamorati presentazione del libro "Le parole che mi hai lasciato" (2024, Guanda) di Giulia Baldelli che dialogherà con Monica Fanicchi (in caso di maltempo l'evento si terrà nella sala del Consiglio di palazzo Comunale).

Il libro - Adriano, diciassette anni, ha una sorella maggiore, Betta, che a lungo lo ha tenuto per mano sostituendosi a una madre insicura e a un padre che se ne è andato via di casa. Una notte, però, Betta si sdraia sui binari e muore sotto a un treno. Adriano si chiude in un doloroso risentimento. Odia il padre, detesta la debolezza della madre e arriva a disprezzare il ricordo di sua sorella, che da tempo non era più la ragazza solare e determinata a cui appoggiarsi, ma aveva cominciato a fare uso di droghe e ora l'ha lasciato solo. Mentre la vita di tutti i giorni riprende, ad Adriano resta soltanto una famiglia che ha fallito. Di chi è la responsabilità di quanto accaduto? E perché Betta non gli ha lasciato nemmeno una parola d'addio? La ricerca di risposte lo porta verso un incontro inaspettato, una donna, che lo spinge a trovare la forza di educare il proprio cuore ferito e il coraggio di capire che cosa significhi per un ragazzo essere veramente un fratello.

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell'Umbria

Alle 21 in piazza Coragino concerto di chiusura del Corciano Festival – 60esimo Agosto Cocianese "Renatissimo" omaggio di Enzo De Caro a uno dei più grandi autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, Renato Carosone, che si impose nel dopoguerra come uno degli artisti più amati, paragonabile alla popolarità di Domenico Modugno, con il quale condivise un grande successo discografico anche negli USA. La sua musica, le sue interpretazioni, la sua biografia sono indissolubilmente legate a Napoli, alla grande tradizione partenopea, ma le sue straordinarie qualità artistiche hanno fatto il giro del mondo, ne è recente testimonianza il successo planetario del remix di "Tu vuò fa l'americano".

De Caro sarà accompagnato dalla Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi.

Ingresso euro 5 (prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). In caso di maltempo l'evento si terrà al Teatro della Filarmonica.

"L'ARTE DEL PORRE E DEL LEVARE"

SCULTURE A CORCIANO TRA 15ESIMO E 18ESIMO SECOLO

Percorso storico/artistico a cura di Alessandra Tiroli nella chiesa museo di San Francesco: in occasione della sessantesima edizione del Corciano Festival – Agosto Corcianese, l'associazione turistica Pro Loco Corcianese e il Comune di Corciano hanno deciso di valorizzare il proprio patrimonio scultoreo restaurando la statua lignea di Sant'Antonio di Padova, risalente al 17esimo secolo. Il restauro dell'opera è stato lo stimolo per porre l'attenzione sulla cospicua produzione scultorea religiosa corcianese, ereditata dai secoli passati e gelosamente custodita dall'intera collettività. Ogni manufatto devozionale, destinato a divenire opera d'arte, nasce non solo come oggetto di preghiera e di tramite verso l'Altissimo, ma anche a gloria e lode del Santo e ad onore e vanto della comunità o della congregazione che lo abbia commissionato. L'intero territorio di Corciano conta innumerevoli oggetti che la storia ha stabilito essere, per il contenuto proprio e il valore artistico, opere di pregio e, tra questi, per importanza e rilievo sono da evidenziare i manufatti scultorei, siano essi realizzati con la tecnica del porre, plasmare e modellare, alla base della plastica e della fusione, o con quella del levare, scolpire, intagliare, alla base dell'arte scultorea.

Orari di apertura: fino al 18 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, il 24, 25, 31 agosto e il primo, 7, 8, 14 e 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il 4 e 5 ottobre dalle 18 alle 22, il 6 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; dal 19 agosto al 3 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 programmabili solo su richiesta all'Infopoint nei giorni feriali (075 5188255)

La web app - Anche quest'anno, per rimanere sempre aggiornati sul programma, torna la web app "Corciano Festival" da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone. Nella web app si potranno trovare informazioni utili, programma (aggiornato in tempo reale in caso di variazioni), la descrizione delle mostre, il menù della Taverna del Duca e una mappa del borgo utile per orientarsi. Per consultarla da smartphone: https://festival.corcianoapp.it/#/main

Sito ufficiale www.corcianofestival.it