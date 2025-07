(UNWEB) Perugia. Venerdì 18 luglio alle ore 17 nel salone della biblioteca quattrocentesca dell’Archivio di Stato il curatore Carlo Pulsoni, professore di Filologia romanza all’Università degli Studi di Perugia, terrà una visita guidata gratuita alla mostra “Dal maestro all’allievo. Petrarca e Boccaccio”.

L’esposizione, organizzata dalla Biblioteca comunale Augusta e dall’Archivio di Stato di Perugia, in occasione del 650° anniversario della morte di Francesco Petrarca (2024) e di Giovanni Boccaccio (2025), consente di vedere da vicino alcuni dei numerosi manoscritti ed edizioni antiche dei due grandi letterati posseduti dalla Biblioteca Augusta, due importanti edizioni prestate per l’occasione dalla Società bibliografica toscana nella persona di Paolo Tiezzi Maestri e l’unica lettera autografa di Giovanni Boccaccio in volgare giunta fino a noi e fortunosamente rinvenuta nel 1962 da Roberto Abbondanza, allora direttore dell’Archivio di Stato di Perugia.

La visita, a numero chiuso, è a prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Telefono 0755772506.

La mostra, a ingresso gratuito, rimane aperta fino al 18 luglio con i seguenti orari: lunedì, giovedì e venerdì ore 9-13, martedì e mercoledì ore 9-17.

Ulteriori info in https://www.comune.perugia.it/evento/biblioteca-augusta-archivio-mostra-petrarca-boccaccio.