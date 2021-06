Dall’Umbria al mondo: alta formazione nel turismo. La rete di imprese al femminile “UMBRE” e “Circuiti del Diritto-Associazione per la tutela agroalimentare e del turismo dell'Umbria” presentano la masterclass per formare figure specializzate in “Experience and Destination Management”

Martedì 22 giugno 2021, ore 11.30

(UNWEB) L'Umbria come modello di identità da replicare: nasce il primo corso di alta formazione in Experience Destination Manager (EDM) che, partendo dalla conoscenza di un territorio e dei suoi patrimoni, conduce ad acquisire un metodo generale, riproponibile in tutta Italia, in contesti culturali e imprenditoriali simili.

Il corso, promosso e organizzato dalla rete al femminile con vocazione turistica “UMBRE” (United Marketing for Business and Regional Experience) in sinergia con “Circuiti del Diritto - Associazione per la tutela agroalimentare e del turismo dell'Umbria – Ci.Dir. Umbria” è il primo progetto del neonato partenariato tra le due realtà, che va sotto il nome di T.I.P. - Tourism Innovation Project.

L’iniziativa sarà illustrata martedì 22 giugno alle ore 11.30 in videoconferenza da Villa Umbra (Scuola di Amministrazione Pubblica) e tramite piattaforma zoom a questo link https://villaumbra-gov-it.zoom.us/j/87942569751?pwd=elI4OUZHaGlvSGFmeHhIN0J0aGplZz09

Il master, che prenderà il via ad ottobre, è patrocinato da enti di primario rilievo quali il Parco 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, il Movimento Turismo del Vino – Umbria, insieme a realtà di respiro nazionale, quale l'associazione professionale Federprofessional, la cui presenza consentirà ai partecipanti di veder attestate le competenze acquisite, ai sensi della Legge 14.01.2013, n. 4. Oltre a proporre una nuova visione nella formazione del destination manager, il corso presenta un format di studio unico, per la ricchezza e trasversalità dell'offerta formativa.

Alla conferenza stampa interverranno le imprenditrici Michela Sciurpa, presidente di “UMBRE”, Federica Angelantoni, Ilaria Baccarelli, Ilaria Caporali e Cristina Colaiacovo, che nel 2016 hanno dato vita al network “UMBRE” con l’obiettivo di valorizzare il territorio regionale attraverso un’offerta turistica che unisca imprenditorialità, formazione e turismo.

Per l'associazione senza scopo di lucro “Circuiti del Diritto”, saranno presenti la Presidente Avv. Helenia Ercoli, insieme all'accocato Elisabetta Torzuoli. “Ci.Dir. Umbria” è stata fondata da un gruppo di professionisti per tutelare, promuovere, diffondere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari e il turismo in Umbria, stimolare la creazione di reti tra produttori di qualità agroalimentare e strutture ricettive, incentivare un indotto di turismo enogastronomico, oleoturistico, brassicolo ed esperienziale verso la regione.

Alla conferenza stampa interverranno, inoltre, Marcello Serafini, Presidente di Parco 3A - PTA, Filippo Antonelli, Presidente di Movimento Turismo del Vino – Umbria, Andrea Maria Mazzaro, Presidente di Federprofessional.