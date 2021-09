Il 6 settembre, webinar gratuito su come sviluppare il commercio nel post Covid organizzato da Confcommercio: si parlerà delle leve del marketing mix

(UNWEB) Riparte il ciclo di webinar gratuiti Corso sul commercio, organizzato da Confcommercio per affiancare le imprese nella difficile fase della ripresa post Covid.

Il prossimo appuntamento è per lunedì 6 settembre, dalle 14:00 alle 15:00, con l’incontro dal titolo: Come gestire le leve del retail-mix nel contesto fisico e in quello virtuale.

L’evento si svolgerà interamente online: agli iscritti arriverà il link alla piattaforma EDI – Confcommercio (Cisco Webex) per partecipare.

Tra i relatori il professor Roberto Ravazzoni, Ordinario di Marketing Distributivo presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e principale autore della Bussola di Confcommercio “Il negozio Alimentare”.

Al termine dell’incontro, è previsto un dibattito con i partecipanti, con lo scopo di definire possibili idee/azioni migliorative e, soprattutto, soluzioni concrete per le imprese associate che si trovano ad operare in un contesto di mercato sempre più incerto e mutevole.

I webinar sono organizzati in collaborazione con SPIN – Sportello Innovazione di Confcommercio Umbria, da contattare per l’iscrizione: tel. 075.5067145 - 335.7781672 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

SPIN Umbria – Spinta digitale

Lo SPIN - Sportello Innovazione Confcommercio Umbria Iter offre alle aziende, di qualsiasi categoria e settore, un supporto concreto nel processo di Innovazione e Trasformazione Digitale.

Tra i servizi: analisi gratuita del sito web e della presenza online e sui social, con rilascio di un report personalizzato, consulenza gratuita, creazione o ottimizzazione della scheda Google my Business, fondamentale per farsi trovare sul web, supporto nell’individuazione di bandi o finanziamenti.

Lo SPIN Umbria fa parte della rete nazionale di EDI Ecosistema Digitale per l'Innovazione, il Digital Innovation Hub di Confcommercio-Imprese per l’Italia, riconosciuto e accreditato dal Piano Nazionale Impresa 4.0.