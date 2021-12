Durante la serata sarà effettuata una donazione all'associazione Avanti Tutta onlus per contribuire alla realizzazione del progetto di ampliamento del Day Hospital dell'Oncologia Medica di Perugia

L'iniziativa è in programma sabato 11 dicembre presso l'Auditorium dell'Hotel Giò Wine e Jazz Area di Perugia (ore 17,30). Presenterà l'evento l'ex "iena" di Italia 1 Mauro Casciari

(UNWEB) PERUGIA – Dieci anni di attività, dieci anni di crescita e di successi con un occhio attento al futuro. Sarà questo che festeggerà Emmepi Group, azienda leader del mercato del cartone ondulato, sabato 11 dicembre presso l'Auditorium dell'Hotel Giò Wine e Jazz Area di Perugia (ore 17,30).

Oltre ai vertici societari, prenderanno parte ai "Ten years of Company's life" Michele Fioroni (Assessore Regione Umbria Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione), Maurizio Mariotti (Presidente Territoriale Confindustria Umbria) e Gabriele Giottoli (Assessore Comune Perugia Marketing Territoriale, Sviluppo Economico, Progettazione Europea, Perugia Digitale Smart City). Durante l'iniziativa sarà effettuata una donazione all'associazione Avanti Tutta onlus per contribuire alla realizzazione del progetto di ampliamento del Day Hospital dell'Oncologia Medica, situato all'interno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. A riceverla sarà il fratello dell'indimenticato Leonardo Cenci, Federico. Presenterà l'evento l'ex "iena" di Italia 1 Mauro Casciari, conduttore radiofonico ad Rds 100% Grandi Successi ed annunciatore televisivo. Seguirà aperitivo.

Programma "Ten years of Company's life"

H 17.30 Welcome coffee

H 18.00 Mauro Casciari - Apertura e coordinamento degli interventi

H 18.05 Alberto Fioriti (Ceo Emmepi Group) - La storia del gruppo e collegamenti con i top clients nel mondo

H 18.15 Mario Teatini (Chief Emmepi Group) - Sviluppo finanziario

H 18.25 Loris Favalessa (Senior Project Manager Emmepi Group) - Le periferiche all'interno del gruppo per un servizio a 360°

H 18.35 Fabrizio Nofrini (Manufacturing Manager Emmepi Group) - Emergenza Covid 19 e carenza materie prime

H 18.45 Michele Fioroni (Assessore Regione Umbria Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione) - Saluti

H 19.55 Maurizio Mariotti (Presidente Territoriale Confindustria Umbria) - Saluti

H 19.05 Gabriele Giottoli (Assessore Comune Perugia Marketing Territoriale, Sviluppo Economico, Progettazione Europea, Perugia Digitale Smart City) - Saluti

H 19.10 Fabio Bello (General Project Manager Emmepi Group) - II valore del team, il valore delle persone

H 19.20 Consegna della donazione Federico Cenci per Avanti Tutta Onlus

H 19.30 Alessandro Bersanetti (President) - Il futuro di Emmepi Group e live streaming con gli agenti nel mondo

H 19.45 Aperitivo

EMMEPI GROUP: L'AZIENDA IN NUMERI E NEL MERCATO

Da 5 dipendenti, 500 metri quadrati di siti produttivi e 5 milioni di euro di fatturato nel 2011 è passata a 200 dipendenti, 200 di lavoratori dell'indotto, 20mila mq e 50 milioni di euro di fatturato nel 2021. Di questi numeri oltre il 50 per cento sono umbri con 100 dipendenti, 100 lavoratori dell'indotto, 12mila mq di siti produttivi e circa 34 milioni di euro di fatturato. E' Emmepi Group, che nasce da un incontro tra Alessandro Bersanetti, allora titolare di una piccola azienda in provincia di Milano, ed Alberto Fioriti, anche lui a capo di un'impresa di Perugia.

Il Gruppo è presente in 24 paesi nel Mondo e lungo tutti e 5 i continenti. Azienda leader del mercato del cartone ondulato con oltre 6mila macchine installate, opera con l'ausilio di 8 centri di assistenza e ricambio presenti in Europa, America e Russia. La sede legale è a Milano ma il cuore pulsante è in Umbria, in via della Ghisa a Perugia, dove si trova la sede operativa e generale. Emmepi Group conta 4 stabilimenti in Italia. A Milano produce (presenti con un sito produttivo) reggiatrici; a Cesena (uno) le filmatrici; in provincia di Treviso (due) tutte le macchine periferiche, caricatori e pallettizzatori legati alla trasformazione delle scatole di cartone ondulato, e a Perugia (presente con tre siti produttivi), sede operativa, vengono posti in essere tutti i macchinari di movimentazione. Il capoluogo umbro, essendo anche sede generale, è il luogo dove viene creato il know-how, preparato il layout, lo studio generale di coordinamento degli altri stabilimenti. L'azienda è specializzata a trovare una soluzione adeguata per ogni singola necessità.

Emmepi Group agisce in uno scenario globale. In particolare oltre un quarto della produzione di impianti e servizi (27%) incontra la domanda del mercato interno. L'impatto sul resto d'Europa è del 31%, mentre la domanda dalla Russia copre il 15% del totale. La fetta per Brasile e Australia è complessivamente del 16%; l'Argentina da sola mostra un fabbisogno del 6%. La richiesta complessiva dai continenti extraeuropei è superiore al 40%.