Confcommercio Umbria è ora partner di Edenred, leader mondiale nelle soluzioni welfare che innovano e semplificano il lavoro. I vantaggi per le imprese umbre spiegati nel webinar “Il Welfare a misura di azienda”.

(UNWEB) essere sempre più vicina alle aziende associate, Confcommercio Umbria ha stretto un’importante partnership con il Gruppo Edenred, da oltre 40 anni leader nelle soluzioni che innovano e semplificano il mondo del lavoro.

L’accordo propone condizioni riservate su soluzioni per la gestione dei piani di welfare in azienda, con vantaggi molto consistenti.

Chi è interessato a conoscere maggiori dettagli sull’accordo, può partecipare al webinar “Il Welfare a misura di azienda”, in programma il 3 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, con esperti Edenred e Confcommercio Umbria.

Per iscriversi, basta cliccare sul link https://bit.ly/3rqs83h

Tra i vantaggi dell’accordo per le imprese umbre: importanti benefici fiscali, con la possibilità per le imprese di abbattere il costo del lavoro dal 30% al 40% degli importi lordi erogati al dipendente, mentre il dipendente può usufruire della detassazione totale dei beni e dei servizi dei piani di welfare aziendale; soluzioni 100% digitali, attraverso le Piattaforme Welfare di Edenred, semplici e facili da navigare; la più ampia rete del welfare in Italia, con oltre 37.000 strutture convenzionate dove poter utilizzare i voucher per i servizi welfare e i Buoni Acquisto: centri medici, palestre, corsi di formazione, attività per il tempo libero, agenzie viaggio, teatri ma anche supermercati, negozi per ogni genere di shopping e stazioni di servizio. Su tutto il territorio nazionale e online.

L’Area Lavoro di Confcommercio Umbria è a disposizione degli imprenditori interessati.