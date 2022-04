Domenica la partenza. "Comincia da qui una nuova avventura"

(UNWEB) Orvieto, Un'altra piazza gialla in Umbria. "I nostri contadini hanno raggiunto anche un altro luogo meraviglioso dell'Umbria, Orvieto - ha commentato con un pizzico di orgoglio Mario Rossi, direttore di Coldiretti Umbria - Questa preziosa comunità della nostra regione, oltre alle sue invidiabili opere storiche e artistiche, alle incredibili architetture e alla sua gente accogliente e amabile, potrà vantare da oggi un angolo di eccellenze di questa terra. I contadini di Campagna Amica con i loro gazebo 'giallo Coldiretti' hanno abbracciato questa città, da tempo attesa". Una nuova avventura inizia da qui, fatta di laboriosità certo, come questi muri e queste pietre insegnano, ma anche di fiducia, bontà e sorrisi, come la formula dei mercati Campagna amica di Coldiretti ha dimostrato di saper fare in tutti gli altri luoghi dell'Umbria. "Non coltiviamo soltanto primizie, - ha sottolineato Federico Leonardi, vicepresidente Coldiretti Terni e presidente Agrimercato Terni - ma relazioni tra persone buone oltre che attraverso cose buone. Penseremo quindi ai cittadini di questo luogo meraviglioso, proveremo ad essere all'altezza della fiducia che ci riserveranno. E porteremo attenzione alla famiglia, ai bambini, al benessere in generale, condividendo esperienze, valorizzando quanto di straordinario questo felice incontro saprà sicuramente generare".

La partenza accompagnata da numerose sorprese è prevista per domenica 10 aprile a partire dalle 10 in via del Corso dove sarà possibile fare la vera spesa contadina arricchita dalla narrazione dei prodotti che, dalla terra alla tavola arrivano passando da una mano sola, quella del contadino. Le aziende presenti saranno la Società Agricola Rotanselva (Ficulle) con olio evo, farina di cereali miste, legumi vari, ragù chianina e maiale, patè di chianina, salumi, pane, prodotti da forni, Vini Romealla (Castel Viscardo) con vino, olio evo, gelatina di uva, confettura, , Graziani Gianluca (Orvieto) con sottoli, conserve, patè di chianina, ragù di chianina, farina, legumi, pasta, biscotti, passata di pomodoro, Frantoio Oleario Bonifazi (Arrone) con olio evo, miele, tartufo, l'Azienda Agricola San Vito (Spoleto) con formaggi misti, latticini e derivati, salumi misti,, Le Terre di Jacopone (Collazzone) con il vino, , l' Azienda Titta Piergiorgio (Spoleto) con confetture, frutta sciroppata, succhi e polpa di frutta, composte, frutta fresca, Azienda Agricola Marceddu (Castel Giorgio) con olio, zafferano, piante aromatiche, farine, pasta, miele, insaccati, carne pecora ed agnello, ortofrutta, legumi, cereali, Azienda Agricola Il Merlaio (Monteleone di Orvieto) con prodotti da prodotti da forno, biscotti, confetture, sughi pasta, zafferano, olio evo. Il mercato si svolgerà ogni prima e terza domenica del mese da aprile ad ottobre dalle 10 alle 19. Eccezionalmente, per il solo mese di aprile, il mercato si svolgerà il 10 ed il 18 che è il lunedì di Pasqua.

Una nuova avventura che dalla campagna arriva al cuore della città. Per nuove conquiste, nuove sfide e nuovi propositi ma con la stessa vocazione di sempre.