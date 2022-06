Nuovo riconoscimento nazionale per la Presidente della Fondazione Perugia, eletta tra i rappresentanti dell’Organo di gestione dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa

(UNWEB) Perugia, - Cristina Colaiacovo è stata eletta nel Comitato Esecutivo di Acri, l’Organo di gestione dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa presieduto da Francesco Profumo.

A seguito della nomina nel Cda dell’Associazione da parte dell’Assemblea riunitasi lo scorso 11 maggio a Roma, la Presidente dell’Ente che dal 30 maggio 2022 da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è diventato Fondazione Perugia, ha ottenuto una nuova manifestazione di fiducia, entrando a far parte dei rappresentanti del Comitato Esecutivo nominato dal Cda di Acri, riunitosi nel pomeriggio del 7 giugno 2022.

L’elezione della Presidente della Fondazione Perugia in seno al CE costituisce un’ulteriore conferma dell’autorevolezza e della credibilità dell’Ente perugino acquisite nel corso degli anni, non solo su scala locale ma anche attraverso il coinvolgimento in realtà istituzionali di rilevanza nazionale.

Il nuovo Comitato esecutivo di Acri è così composto:

Francesco Profumo - Presidente Fondazione Compagnia San Paolo - Presidente

Paolo Cavicchioli - Presidente Fondazione di Modena - Vicepresidente

Giuseppe Morandini - Presidente Fondazione Friuli - Vicepresidente

Luigi Salvadori - Presidente Fondazione CR Firenze - Vicepresidente

Gerhard Brandstätter - Presidente Cassa di Risparmio di Bolzano - Vicepresidente

Cristina Colaiacovo - Presidente Fondazione Perugia

Giovanni Fosti - Presidente Fondazione Cariplo

Gilberto Muraro - Presidente Fondazione Cariparo

Ezio Raviola - Presidente Fondazione CRC - Cuneo

Giacomo Spissu - Presidente Fondazione di Sardegna