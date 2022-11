(UNWEB) Umbertide. E' stato pubblicato il nuovo avviso risolto ai pensionati del territorio per far fronte al caro bollette. Le risorse messe a disposizione dal Comune di Umbertide ammontano a 81mila euro destinate a nuclei familiari, composti da soli pensionati, per il pagamento delle utenze relative a luce e gas. Per accedere ai contributi c'è tempo fino alle ore 13.00 del 13 dicembre.

Per quanto riguarda i nuclei familiari composti da un singolo pensionato i requisiti sono: reddito complessivo annuo 2021 inferiore a 18mila euro risultante dalla dichiarazione dei redditi 2022 o dalla Certificazione Unica 2022; giacenza media del conto corrente o del libretto deposito riferita al 31 dicembre 2021 non superiore a 20mila euro.

Per i nuclei familiari composti unicamente da due o più pensionati i requisiti invece sono: reddito complessivo annuo 2021 inferiore a 26mila euro risultante dalla dichiarazione dei redditi 2022 o da Certificazione Unica 2022; giacenza media da conto corrente e/o libretto di deposito riferita al 31 dicembre 2021 non superiore a 30mila euro.

I contributi erogati saranno pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da un pensionato e 500 euro per i nuclei familiari composti da due o più pensionati.

Per accedere al contributo, gli interessati dovranno presentare la domanda mediante compilazione del modulo reso disponibile sul sito del Comune di Umbertide www.comune.umbertide.pg.it. La domanda potrà presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 13 dicembre all'Ufficio protocollo del Comune di Umbertide negli orari di apertura di quest'ultimo e precisamente dalle ore 08,30 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle 17.30 dei giorni martedì e giovedì o tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per ricevere chiarimenti è possibile contattare i numeri telefonici dell'Ufficio Servizi Sociali 0759419276, 0759419245 oppure 0759419228. Inoltre, al fine di snellire le procedure di compilazione della domanda, gli uffici saranno a disposizione previo appuntamento.

Tutte le info sono pubblicate anche nel bando pubblicato sia all'Albo Pretorio del Comune di Umbertide che nel sito istituzionale dell'Ente.

“Come Amministrazione – dicono il sindaco Luca Carizia e l'assessore alle Politiche Sociali, Sara Pierucci - abbiamo voluto proseguire lungo la strada di questi importanti contributi che vanno incontro alle categorie più fragili della nostra comunità, dando loro un sostegno concreto e di vicinanza fattiva alle loro necessità”.