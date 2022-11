L’Assemblea degli imprenditori ha nominato il nuovo Consiglio direttivo che ha confermato Nunzia Frustagatti alla presidenza. Definiti gli obiettivi prioritari dell’associazione

(UNWEB) Sarà Nunzia Frustagatti a guidare Confcommercio Todi per i prossimi cinque anni: la conferma alla presidenza dell’associazione più rappresentativa sul territorio degli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni è arrivata dal nuovo Consiglio direttivo, eletto nel corso dell’Assemblea degli associati.

Ad affiancare la presidente Frustagatti in questo ulteriore, importante impegno saranno: Roberto Castrichini, Luigi Frassineti, Andrea Marchetti, Claudio Nardoni, Stefano Pini, Elisa Valentini.

“Il ruolo della rappresentanza di imprese è centrale nella vita economica e sociale di una comunità e oggi sicuramente lo è ancora di più, perché le questioni che dovremo affrontare sono particolarmente sfidanti”, ha detto Nunzia Frustagatti nell’accettare l’incarico.

“E’ necessario essere attivi e portare il nostro contributo ai tavoli di colloquio con l’Amministrazione locale su temi importantissimi come l’utilizzo nel nostro territorio dei fondi del PNRR, la programmazione economica e i progetti di sviluppo per la città, le questioni che riguardano la sicurezza di imprese e cittadini.

Lavoreremo in una logica di continuità rispetto al quinquennio passato perché molto è stato fatto, grazie anche all’impegno del precedente Consiglio.

Assieme al nuovo Consiglio – aggiunge la presidente Nunzia Frustagatti – abbiamo cominciato a lavorare alla definizione dei primi obiettivi che vogliamo raggiunge, con una idea precisa: mettere al centro l’imprenditore associato, la sua impresa e le sue esigenze. Ogni imprenditore associato, al quale intendiamo garantire una assistenza costante e strumenti sempre più performanti su asset strategici per ogni impresa: accesso a bandi e finanziamenti pubblici, innovazione tecnologica, credito, formazione e aggiornamento. In una sinergia sempre più virtuosa tra l’associato e l’associazione che lo rappresenta e lo assiste.

Al centro della nostra mission – conclude la presidente Frustagatti – c’è l’impegno di portare la voce delle imprese di Todi su tutti i tavoli, locali e non, dove è possibile fare la differenza. E di continuare a lavorare seriamente alla promozione di iniziative ed eventi che possano arricchire l’appeal del nostro territorio, a beneficio delle nostre imprese e dell’intera economia del territorio”.